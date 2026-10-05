Presidente de Panamá inicia visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa, Maricel Cohen De Mulino, llegaron esta tarde a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam del 5 al 8 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.



En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por el ministro de Educación y Formación, Hoang Minh Son; el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang; y el embajador de Vietnam en México concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai.



Acompañan a Mulino el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro encargado de los asuntos relacionados con el Canal de Panamá, Jose Ramon Icaza; la embajadora de Panamá en Vietnam, Nubiela Ayala Modes; el embajador y secretario del Presidente, Carlos Prosperi; y el embajador y asistente del Presidente, Javier Cachafeiro.



Nacido el 13 de junio de 1959 en David, Panamá, José Raúl Mulino se graduó en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá y obtuvo una maestría en Derecho Marítimo por la Universidad de Tulane, Estados Unidos.



A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos, entre ellos viceministro y ministro de Relaciones Exteriores, juez de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno y Justicia y ministro de Seguridad Pública. Desde julio de 2024 ocupa la Presidencia de Panamá.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Vietnam en México concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai, destacó la importancia de la visita para las relaciones bilaterales. Se trata del viaje de más alto nivel entre ambos países en casi 15 años, desde la visita a Vietnam del entonces presidente panameño Ricardo Martinelli en 2012, y tiene lugar poco después del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1975-2025).



Según el diplomático, durante el último medio siglo la distancia geográfica no ha impedido que Vietnam y Panamá mantengan una buena amistad, amplíen gradualmente la cooperación en diversos ámbitos y se coordinen y apoyen mutuamente en los foros multilaterales.



En vísperas de la visita, ambos países celebraron un encuentro entre sus cancilleres al margen de la 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, en Filipinas el 24 de julio de 2026, y la segunda Reunión de Consultas Políticas, en Vietnam a finales de julio.



Por su parte, la embajadora de Panamá en Vietnam, Nubiela Ayala Modes, señaló que la visita refleja la creciente importancia que Panamá concede a Vietnam como socio clave en el Sudeste Asiático y abre oportunidades para ampliar la cooperación en comercio, asuntos marítimos, inversión en logística e intercambios entre los pueblos.



La diplomática subrayó que el viaje transmite además un mensaje de amistad y compromiso compartido para estrechar y dinamizar las relaciones bilaterales en los próximos años./.

VNA