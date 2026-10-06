Máximo dirigente de Vietnam preside la ceremonia de bienvenida al presidente de Panamá

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa presidieron hoy aquí la ceremonia de bienvenida al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su cónyuge, quienes realizan una visita oficial a Vietnam del 5 al 8 de octubre.



Tras las actividades protocolares, el secretario general y presidente To Lam y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto con las delegaciones de alto nivel de ambos países, celebraron conversaciones oficiales.



Vietnam y Panamá establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 28 de agosto de 1975, dando inicio a una etapa de cooperación de gran significado entre dos países geográficamente distantes, pero unidos por estrechos lazos de amistad y por el deseo compartido de paz, independencia y desarrollo sostenible.



Durante más de medio siglo, las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre ambos países se han fortalecido mediante visitas de alto nivel, acuerdos de cooperación y el acompañamiento mutuo en numerosos foros internacionales.



El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa depositan una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires en la calle Bac Son, en Hanoi. (Foto: VNA)



El comercio bilateral ha mantenido un crecimiento estable. Panamá figura constantemente entre los diez principales socios comerciales de Vietnam en América Latina.



Vietnam y Panamá cuentan con un gran potencial para complementar sus respectivas fortalezas, especialmente en los ámbitos de la economía, la logística, el transporte marítimo, las finanzas, la agricultura, las energías renovables y el turismo.



Gracias a su posición estratégica, Panamá puede convertirse en una puerta de entrada para que los productos vietnamitas accedan a los mercados de América, mientras que Vietnam puede servir de puente para que Panamá amplíe su presencia en el mercado de la ASEAN.



La presente visita oficial del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a Vietnam contribuirá a impulsar aún más las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, en aras de un desarrollo cada vez más sólido y eficaz.



La visita permitirá avanzar en ámbitos principales y aportará un nuevo impulso político al más alto nivel para traducir en programas y planes de acción concretos el potencial y las orientaciones acordadas por ambas partes, con proyectos y resultados tangibles.

Asimismo, se reforzará la cooperación económica, comercial y en materia de inversión en diversos sectores, entre ellos la agricultura, la banca, las telecomunicaciones, las infraestructuras, el transporte marítimo y la educación y formación, además de otros ámbitos con gran potencial de cooperación.



Los documentos de cooperación que se prevé suscribir durante la visita proporcionarán una sólida base jurídica para profundizar las relaciones bilaterales y garantizar su desarrollo estable./.



