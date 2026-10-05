Vietnam y Turquía refuerzan cooperación en materia de seguridad

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam concede gran importancia a la cooperación con socios que cuentan con experiencia y capacidades internacionales, con el fin de intercambiar conocimientos y acceder a nuevas tecnologías y soluciones para construir una fuerza de Seguridad Pública Popular regular, de élite y moderna.



Así lo afirmó el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, al recibir hoy en Hanoi a Murat Kaya, vicepresidente de la junta directiva y cofundador del Grupo ICT, y Adalat Bakhishov, titular de la empresa ANVI de Turquía, de visita de trabajo en Vietnam.



Luong Tam Quang informó que varias unidades de la cartera viajaron recientemente a Turquía para conocer, experimentar y evaluar directamente los productos y soluciones de ICT y ANVI. Estas actividades permitieron a ambas partes comprender mejor sus capacidades, ámbitos de actividad, necesidades y posibilidades de cooperación.



El ministro expresó su confianza en que la visita contribuirá a profundizar el intercambio sobre asuntos de interés común y consolidar la cooperación entre Vietnam y Turquía. En este sentido, propuso que las empresas turcas sigan apoyando a las unidades funcionales del Ministerio para ampliar los contactos con empresas turcas del sector de la industria de seguridad.



Sobre esta base, ambas partes pueden estudiar la transferencia de tecnología y la producción de herramientas y medios destinados a proteger la seguridad nacional y mantener el orden y la seguridad social.



También destacó la necesidad de intercambiar experiencias, investigar soluciones para centros de detención inteligentes con gestión y operaciones centralizadas, y promover la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las labores de administración.



Asimismo, abogó por ampliar el intercambio de soluciones para garantizar la seguridad de los centros de detención y prevenir amenazas emergentes, incluidos los riesgos relacionados con los vehículos aéreos no tripulados (UAV).



Por su parte, los empresarios turcos afirmaron que conceden gran importancia a la cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y están dispuestos a intensificar el intercambio de experiencias y presentar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades prácticas.



También se estudiarán oportunidades de colaboración en ámbitos de interés común, como la industria de seguridad, la gestión y garantía de la seguridad de los centros de detención, la integración de datos, la aplicación de la IA y la respuesta a nuevos desafíos en materia de seguridad.



Murat Kaya y Adalat Bakhishov expresaron su confianza en que la cooperación entre las partes seguirá avanzando de forma práctica y eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de los nexos Vietnam-Turquía./.

VNA