Política

Vietnam y Turquía refuerzan cooperación en materia de seguridad

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, recibió a empresarios turcos para impulsar la cooperación en tecnología, IA, transformación digital y soluciones para la seguridad nacional.

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, recibe a los gerentes de ICT y ANVI. (Fuente: VNA)
El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, recibe a los gerentes de ICT y ANVI. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam concede gran importancia a la cooperación con socios que cuentan con experiencia y capacidades internacionales, con el fin de intercambiar conocimientos y acceder a nuevas tecnologías y soluciones para construir una fuerza de Seguridad Pública Popular regular, de élite y moderna.

Así lo afirmó el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, al recibir hoy en Hanoi a Murat Kaya, vicepresidente de la junta directiva y cofundador del Grupo ICT, y Adalat Bakhishov, titular de la empresa ANVI de Turquía, de visita de trabajo en Vietnam.

Luong Tam Quang informó que varias unidades de la cartera viajaron recientemente a Turquía para conocer, experimentar y evaluar directamente los productos y soluciones de ICT y ANVI. Estas actividades permitieron a ambas partes comprender mejor sus capacidades, ámbitos de actividad, necesidades y posibilidades de cooperación.

El ministro expresó su confianza en que la visita contribuirá a profundizar el intercambio sobre asuntos de interés común y consolidar la cooperación entre Vietnam y Turquía. En este sentido, propuso que las empresas turcas sigan apoyando a las unidades funcionales del Ministerio para ampliar los contactos con empresas turcas del sector de la industria de seguridad.

Sobre esta base, ambas partes pueden estudiar la transferencia de tecnología y la producción de herramientas y medios destinados a proteger la seguridad nacional y mantener el orden y la seguridad social.

También destacó la necesidad de intercambiar experiencias, investigar soluciones para centros de detención inteligentes con gestión y operaciones centralizadas, y promover la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las labores de administración.

Asimismo, abogó por ampliar el intercambio de soluciones para garantizar la seguridad de los centros de detención y prevenir amenazas emergentes, incluidos los riesgos relacionados con los vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Por su parte, los empresarios turcos afirmaron que conceden gran importancia a la cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y están dispuestos a intensificar el intercambio de experiencias y presentar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades prácticas.

También se estudiarán oportunidades de colaboración en ámbitos de interés común, como la industria de seguridad, la gestión y garantía de la seguridad de los centros de detención, la integración de datos, la aplicación de la IA y la respuesta a nuevos desafíos en materia de seguridad.

Murat Kaya y Adalat Bakhishov expresaron su confianza en que la cooperación entre las partes seguirá avanzando de forma práctica y eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de los nexos Vietnam-Turquía./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Turquía #cooperación #seguridad
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York un encuentro bilateral con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. (Fuente: VNA)

Máximo dirigente vietnamita se reúne con presidente de Turquía en Nueva York

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresaron su satisfacción por el avance de las relaciones bilaterales y acordaron fortalecer la cooperación en comercio, inversión, seguridad y otros sectores estratégicos.

Las torres gemelas de la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), en Ankara, se iluminan con los colores y la imagen de la bandera nacional de Vietnam. (Fuente: Embajada de Vietnam en Turquía)

Turquía valora la posición de Vietnam en el ámbito internacional

Turquía valora altamente los destacados logros socioeconómicos de Vietnam y el creciente prestigio del país en el escenario internacional, afirmó la viceministra de Asuntos Exteriores de Turquía, Berris Ekinci, durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), celebrada en el Museo de Etnografía de Ankara.

El viceministro de Defensa Nacional de Vietnam, teniente general Nguyen Truong Thang, y el viceministro de Defensa Nacional de Turquía, Musa Heybet. (Foto: VNA)

Vietnam busca fortalecer cooperación en defensa con Turquía y Azerbaiyán

Las fuerzas armadas de Vietnam y Turquía acordaron ampliar la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos el intercambio de delegaciones, entrenamiento, búsqueda y rescate, desminado posbélico, industria de defensa, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, coordinación militar, ciberseguridad y respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales.

Ver más

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Hungría profundizan cooperación entre sus partidos

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el presidente del Partido Obrero Húngaro, Gyula Thürmer, destacaron la amistad entre Vietnam y Hungría y acordaron impulsar el intercambio y la cooperación entre ambos Partidos.

Delegados vietnamitas y camboyanos en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Camboya fortalecen la amistad

El Ministerio de Defensa de Vietnam y el Consejo Nacional del Frente de Solidaridad y Desarrollo de la Patria de Camboya celebraron hoy la IX Reunión sobre la implementación de los proyectos de construcción, reparación y embellecimiento del Monumento de la Amistad Vietnam-Camboya en Phnom Penh.