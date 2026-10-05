Vietnam y Hungría profundizan cooperación entre sus partidos

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió esta tarde a una delegación del Partido Obrero Húngaro, encabezada por su presidente, Gyula Thürmer, de visita de trabajo en Vietnam del 4 al 10 de octubre.



Al dar la bienvenida a la delegación, el dirigente vietnamita transmitió los saludos y mejores deseos del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y destacó los lazos de solidaridad, amistad y cooperación entre ambos Partidos y países. Subrayó que Vietnam aprecia y agradece el apoyo desinteresado y sincero de los comunistas y el pueblo húngaro durante la lucha por la liberación y reunificación nacional, así como en la construcción y defensa del país.



Valoró también los resultados de las actividades del Partido Obrero Húngaro y su firme adhesión a los ideales y al marxismo-leninismo, y expresó su confianza en que seguirá fortaleciendo su organización y renovando sus métodos de trabajo para elevar su prestigio y posición, contribuyendo al desarrollo de Hungría y al bienestar de su pueblo.



Al informar sobre Vietnam, compartió los principales objetivos y orientaciones fijados por el XIV Congreso Nacional del Partido, encaminados a llevar al país hacia una nueva era de desarrollo, prosperidad y felicidad. Reafirmó la determinación de alcanzar los dos objetivos centenarios: convertir a Vietnam para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano alto, y para 2045 en un país desarrollado y de ingreso alto.



Señaló que la construcción y rectificación del Partido constituye una tarea clave, vinculada con el fortalecimiento de su capacidad de liderazgo y ejercicio del poder, su capacidad de combate y la renovación de sus métodos de dirección. Las políticas y orientaciones colocan al pueblo en el centro, combinando el desarrollo económico y cultural con el mantenimiento de la disciplina y la garantía de la seguridad, la protección y la felicidad de la población.



Asimismo, reafirmó que Vietnam mantiene el camino hacia el socialismo y una política exterior de independencia y autodeterminación, de paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores y una integración internacional proactiva y activa.



Destacó la importancia que el Partido Comunista de Vietnam concede a las relaciones de solidaridad y amistad con el Partido Obrero Húngaro y con los partidos comunistas y obreros del mundo, como vía para fortalecer la confianza política y favorecer los vínculos de Vietnam con otros países.



Por su parte, Gyula Thürmer expresó su satisfacción por regresar a Vietnam y agradeció la cálida acogida del PCV. Transmitió sus saludos y felicitó nuevamente al compañero To Lam por su elección como secretario general del XIV mandato.



El dirigente húngaro valoró los logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Doi moi (Renovación), que consideró una muestra del liderazgo del PCV y una fuente de aliento y experiencia para el Partido Obrero Húngaro y el movimiento comunista y obrero internacional.



Al compartir las orientaciones para la construcción y consolidación del Partido y valorar positivamente la política exterior vietnamita, Gyula Thürmer afirmó que la adhesión al marxismo-leninismo constituye una opción correcta para los partidos comunistas y expresó su confianza en que Vietnam cumplirá sus objetivos para 2030 y su visión para 2045.



También destacó el creciente papel y posición de Vietnam en la región y el ámbito internacional, y afirmó que el Partido Obrero Húngaro, junto con otros partidos políticos húngaros, apoya al Gobierno de Hungría en el desarrollo de relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética cada vez más estrechas y sustantivas con el país asiático.



En un ambiente cordial y abierto, ambas partes acordaron orientaciones de cooperación para el próximo período: intensificar el intercambio de delegaciones y entre los órganos de asesoramiento de ambos Partidos; compartir experiencias teóricas y prácticas sobre la construcción partidista; aprovechar el canal partidista para promover la cooperación bilateral en ámbitos de potencial y fortalezas comunes; y prestar atención a las áreas tradicionales, como educación y formación, cultura e intercambios entre los pueblos.



Estos acuerdos contribuirán a estrechar los vínculos entre ambos Partidos, consolidar la base social de las relaciones bilaterales y reforzar el papel de los vínculos partidistas en el desarrollo de la Asociación Integral Vietnam-Hungría hacia una mayor profundidad y eficacia./.

VNA