Política

Líderes vietnamitas felicitan a los nuevos dirigentes de Laos

Dirigentes vietnamitas felicitaron a los nuevos dirigentes de Laos y expresaron su disposición a fortalecer los vínculos entre ambos países.

El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, enviaron hoy sendas cartas de felicitación a Sonexay Siphandone y Saleumxay Kommasith, elegidos por la Asamblea Nacional de Laos como presidente del Parlamento y jefe de Gobierno, respectivamente.

La Asamblea Nacional de Laos de la X Legislatura eligió a ambos dirigentes durante su segundo período de sesiones.

En sus cartas, los dirigentes vietnamitas felicitaron a Sonexay Siphandone y Saleumxay Kommasith por su elección, que refleja la alta valoración del Partido, el Estado y el pueblo de Laos de su prestigio, capacidad y contribuciones a la construcción, defensa y desarrollo nacional.

Expresaron su confianza en que ambos dirigentes conducirán el Parlamento y el Gobierno para cumplir con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos y el X Plan Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico 2026-2030, contribuyendo a construir un Laos pacífico, independiente, democrático, unido y próspero, con una posición internacional cada vez más elevada.

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El primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith. (Fuente: VNA)

Ante los nuevos avances en las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, manifestaron su disposición a trabajar con los nuevos dirigentes laosianos para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambos Partidos y países, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y la cooperación regional y mundial.

Ese mismo día, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió una carta de felicitación a Thongsavan Phomvihane, vicepremier y ministro de Relaciones Exteriores de Laos, por su elección como miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos del XII mandato./.

VNA
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