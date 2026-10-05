IV Pleno del Comité Central del Partido inicia sus debates sobre construcción partidista y trabajo de personal

Hanoi (VNA) - El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (XIV mandato) comenzó hoy en Hanoi, con debates centrados en el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, así como en la renovación del trabajo de personal.



Antes de la sesión inaugural, una delegación en representación del Comité Central del Partido, integrada por miembros del Buró Político y del Secretariado y representantes de los comités del Partido de las provincias, ciudades y organismos dependientes del Comité Central, rindió homenaje en el Monumento a los Héroes y Mártires, en la calle Bac Son.



Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, dirigió la sesión inaugural en representación del Buró Político. El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció el discurso inaugural y presidió el Pleno.



Durante la sesión sobre el trabajo de personal, el Comité Central eligió a un miembro adicional de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central y aprobó en principio el cambio de nombre del Comité del Partido del Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas a Comité del Partido de Movilización de Masas, Frente de la Patria y organizaciones sociopolíticas a nivel central.



Posteriormente, los miembros del Comité Central y los delegados se reunieron en grupos para debatir el proyecto de Resolución del Comité Central sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, con el objetivo de garantizar su transparencia, solidez y desarrollo integral y responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era.



Por la tarde, las discusiones de grupo se centraron en dos contenidos. El primero fue el balance preliminar de cinco años de aplicación de la Resolución No. 28-NQ/TW, de fecha 17 de noviembre de 2022, del XIII Comité Central sobre la continuación de la renovación de los métodos de liderazgo y de ejercicio del poder del Partido sobre el sistema político en la nueva etapa.



El segundo fue el balance de la aplicación de la Resolución No. 26-NQ/TW, de fecha 19 de mayo de 2018, del XII Comité Central, junto con la elaboración de una nueva resolución sobre la formación del personal de todos los niveles y la renovación fundamental e integral del trabajo de personal para responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era.



El Comité Central continuará trabajando el 6 de octubre según el programa./.

VNA