Vietnam y Panamá refuerzan su cooperación con nuevos acuerdos

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presenciaron hoy aquí la ceremonia de entrega de varios documentos de cooperación suscritos entre ministerios y organismos de ambos países.



Los documentos de cooperación incluyen los acuerdos de cooperación en materia de transporte marítimo, la prevención y lucha contra la delincuencia transnacional, y los memorandos de entendimiento sobre la cooperación en los sectores agrícola, turística, aduanera.



También se trata de los memorandos de entendimiento de cooperación entre la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam y la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá; entre las Academias Diplomáticas de ambos países; entre la Universidad Marítima de Vietnam y la Universidad Marítima Internacional de Panamá; y entre la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam (VASS) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).



Durante más de medio siglo, las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre Vietnam y Panamá se han fortalecido mediante visitas de alto nivel, acuerdos de cooperación y la coordinación entre ambos países en numerosos foros internacionales.



El comercio bilateral ha mantenido un crecimiento estable. Panamá figura de forma constante entre los diez principales socios comerciales de Vietnam en América Latina. Ambos países cuentan con un amplio potencial para complementar sus respectivas fortalezas, especialmente en los ámbitos de la economía, la logística, el transporte marítimo, las finanzas, la agricultura, las energías renovables y el turismo.



Gracias a su posición estratégica, Panamá puede convertirse en una puerta de entrada para que los productos vietnamitas accedan a los mercados de América, mientras que Vietnam puede servir de puente para que Panamá amplíe su presencia en el mercado de la ASEAN.



La presente visita oficial del presidente panameño a Vietnam contribuirá a impulsar aún más las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Panamá, en aras de un desarrollo cada vez más sólido y eficaz./.

VNA