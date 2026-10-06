Política

Vietnam y Laos buscan profundizar la cooperación bilateral

Vietnam felicita a Saleumxay Kommasith y Sonexay Siphandone por sus elecciones y reafirma su compromiso de fortalecer la relación especial con Laos.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, transmite el arreglo floral de felicitación del primer ministro vietnamita Le Minh Hung al premier laosiano Saleumxay Kommasitt. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, transmite el arreglo floral de felicitación del primer ministro vietnamita Le Minh Hung al premier laosiano Saleumxay Kommasitt. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - Con motivo de la elección de Saleumxay Kommasith como primer ministro de Laos, el embajador de Vietnam en Vientiane, Nguyen Minh Tam, y representantes de las agencias vietnamitas en el país vecino le felicitaron y le transmitieron una carta del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

El embajador vietnamita destacó que la elección de Saleumxay Kommasith refleja el reconocimiento del Partido, el Estado y el pueblo de Laos a sus contribuciones al desarrollo nacional y al fortalecimiento de la relación especial entre los dos países.

Expresó su confianza en que, en su nuevo cargo, Saleumxay continuará impulsando la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de los dos Partidos y Estados, contribuyendo a que la cooperación bilateral sea cada vez más profunda, sustancial y eficaz.

Por su parte, Saleumxay Kommasith agradeció el apoyo y la ayuda valiosa de Vietnam a Laos durante la lucha por la liberación nacional y el actual proceso de construcción y desarrollo. Afirmó que continuará coordinándose estrechamente con los dirigentes vietnamitas para aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel y los programas y proyectos de cooperación, en beneficio de los pueblos de ambos países.

El mismo día, el embajador Nguyen Minh Tam transmitió también las felicitaciones del primer ministro Le Minh Hung y del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, al presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone.

Anteriormente, el embajador felicitó a Thongsavan Phomvihane, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Laos, por su elección al Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. Ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación entre los dos Ministerios de Relaciones Exteriores y promover la relación especial Vietnam-Laos, contribuyendo a la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y el mundo./.

VNA
#Vietnam #Laos #Saleumxay Kommasith
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