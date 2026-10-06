Política

Primer ministro de Vietnam realizará visitas oficiales a Laos y Camboya

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, realizará visitas oficiales a Laos y Camboya del 8 al 10 de octubre por invitación de sus homólogos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezará una delegación de alto nivel en visitas oficiales a Laos y Camboya del 8 al 10 de octubre.

Las visitas del premier vietnamita responden a la invitación de sus homólogos de Laos, Saleumxay Kommasith, y de Camboya, Hun Manet, según el Ministerio de Relaciones Exteriores./.

VNA
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