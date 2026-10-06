Primer ministro de Vietnam realizará visitas oficiales a Laos y Camboya

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezará una delegación de alto nivel en visitas oficiales a Laos y Camboya del 8 al 10 de octubre.
Las visitas del premier vietnamita responden a la invitación de sus homólogos de Laos, Saleumxay Kommasith, y de Camboya, Hun Manet, según el Ministerio de Relaciones Exteriores./.
Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezará una delegación de alto nivel en visitas oficiales a Laos y Camboya del 8 al 10 de octubre.