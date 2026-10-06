Presidente de Panamá y su esposa visitan el Templo de la Literatura

Hanoi (VNA) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, visitaron hoy el Templo de la Literatura, un destacado símbolo de la tradición vietnamita de valorar la educación y respetar a los maestros, en el marco de su visita oficial al país.



En el lugar, el presidente y su esposa conocieron la historia y la arquitectura del complejo. En 1070, el rey Ly Thanh Tong ordenó construir el Templo de la Literatura para rendir culto a Confucio y otros sabios. En 1076, el rey Ly Nhan Tong estableció junto al templo el Quoc Tu Giam, considerado la primera universidad de Vietnam.



Durante su recorrido por el Pabellón de la Constelación (Khue Van Cac), el jardín de las estelas de los doctores, el Palacio Dai Thanh y otras antiguas construcciones, el presidente Mulino mostró especial interés por los valores históricos, culturales y artísticos del sitio.



El mandatario istmeño valoró la tradición vietnamita de promover el aprendizaje, respetar a los maestros y reconocer el talento.





El presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, conocen la historia y la arquitectura del Templo de la Literatura. (Foto: VNA)

El presidente también dedicó tiempo a conocer la obra de madera “Vinh quy bai to”, que recrea el recorrido académico de los antiguos intelectuales vietnamitas, desde sus estudios y exámenes hasta la inscripción en las listas de los laureados y su regreso triunfal a sus lugares de origen.



Durante su visita a la exposición “Sac Tam”, actualmente celebrada en el Templo de la Literatura, el presidente y su esposa conocieron diversas obras y productos elaborados con madera de agar.



En el altar dedicado al maestro Chu Van An, escucharon una presentación sobre la vida y trayectoria de este destacado educador de la historia de Vietnam.



Al finalizar la visita, hicieron sonar el tambor de trueno en el recinto del Templo de la Literatura.



Actualmente, el Templo de la Literatura es un importante destino cultural y turístico que atrae a numerosos visitantes nacionales y extranjeros. El complejo también acoge diversas actividades destinadas a honrar la tradición de respeto a los maestros y promover la educación y el reconocimiento del talento.



Numerosos dirigentes y personalidades políticas extranjeras que visitan Hanoi han elegido el Templo de la Literatura como uno de sus destinos./.