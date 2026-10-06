Ciudad Ho Chi Minh ofrece nuevos destinos para la inversión extranjera directa

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La inversión extranjera directa (IED) en Ciudad Ho Chi Minh se está orientando hacia nuevos sectores y proyectos de mayor calidad. Además de la manufactura, los inversores centran cada vez más su atención en la logística, los puertos marítimos, la infraestructura digital, la alta tecnología y los servicios de alto valor añadido, en línea con la nueva orientación de desarrollo de la ciudad.



Los principales proyectos, en los sectores de infraestructura y tecnología



A principios de septiembre de 2026, el Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh otorgó un Certificado de Registro de Inversión a Tokgistic Pte. Ltd., con sede en Singapur, para el proyecto Swift Logistics Co., Ltd. en la urbe.



El proyecto cuenta con un capital de inversión total registrado de más de 980 millones de dólares, incluidos 196 millones de dólares de capital aportado por los inversores, equivalente al 20%, mientras se prevé movilizar el capital restante próximamente. El proyecto tendrá un plazo de operación de 50 años y está previsto que comience a funcionar en noviembre de este año.



Se trata de uno de los mayores proyectos de nueva concesión de licencias de la ciudad en lo que va de año, lo que refleja el creciente interés de los inversores extranjeros por la logística y los servicios relacionados con la cadena de suministro.



En abril de 2026, TikTok Shop Vietnam también figuró entre los nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED) autorizados en la ciudad, con un capital de inversión de 125 millones de dólares. El proyecto surgió tras las conversaciones entre TikTok y el Comité Popular municipal sobre los planes para ampliar las operaciones y reforzar su presencia inversora.



Ciudad Ho Chi Minh también ha atraído otros proyectos de IED de gran escala o ha recibido propuestas para ampliar el capital de inversión durante este año.



Entre ellos destaca el proyecto del Puerto Internacional de Transbordo de Can Gio, con una inversión total de más de 4.900 millones de dólares. Se espera que el proyecto aumente la capacidad de transbordo de carga internacional y mejore la conectividad marítima, al tiempo que impulsa el desarrollo de la logística, el comercio, el transporte y los servicios auxiliares relacionados.



El proyecto del Centro de Datos AI Factory, con una inversión total de aproximadamente 2.100 millones de dólares y una propuesta de inversión adicional de alrededor de 2.800 millones de dólares, tiene como objetivo ampliar la capacidad de computación, almacenamiento y procesamiento de datos para respaldar las aplicaciones de inteligencia artificial, la transformación digital y la innovación. En el Parque de Alta Tecnología de Saigón (SHTP), los flujos de IED también están aumentando en áreas como la infraestructura de datos, la fabricación de productos electrónicos inteligentes y los servicios de alta tecnología.



Según Nguyen Ky Phung, presidente del Consejo de Administración del SHTP, durante los primeros nueve meses de 2026, el parque concedió licencias a dos nuevos proyectos de IED con un capital registrado total de casi 590 millones de dólares, cifra que representa aproximadamente el 48% del capital registrado total.



Creando un nuevo espacio para atraer IED de alta calidad



Según Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, la ciudad atrajo más de 17.800 millones de dólares en IED durante los primeros nueve meses del año, 4,2 veces más que en el mismo período de 2025. Este resultado refleja la creciente confianza de los inversores en el entorno de inversión de la ciudad, en un contexto de mayor descentralización y eliminación de obstáculos institucionales y normativos.



Ciudad Ho Chi Minh ya ha superado su objetivo de atracción de IED para todo 2026, fijado en 11.000 millones de dólares. Según el Comité Popular municipal, el PIB regional creció un 9,06% en los primeros nueve meses del año, o un 9,16% si se excluyen el petróleo y el gas, mientras que la inversión social total movilizada alcanzó los 541,6 billones de dongs, un 17,3% más.



Sobre la base de estos resultados, el Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh estima que el capital de IED registrado durante todo 2026 podría alcanzar unos 19.000 millones de dólares, un 72,7% por encima del objetivo anual. Esta estimación se actualizará en función de los resultados de la captación de inversiones durante los meses restantes del año.



Sin embargo, además de aumentar el volumen de capital, la ciudad está estableciendo requisitos más exigentes en cuanto a la calidad y la eficacia de la IED.



Según Quach Ngoc Tuan, subdirector del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, el margen para seguir atrayendo IED mediante métodos tradicionales es cada vez más limitado. Por ello, la ciudad está pasando gradualmente de centrarse en el volumen de capital registrado a priorizar la atracción de inversiones extranjeras de mayor calidad.



La fusión de Ciudad Ho Chi Minh con Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau ha ampliado el espacio de desarrollo y ha permitido a la ciudad redefinir su estrategia de atracción de inversión extranjera. En particular, la Resolución No 10-NQ/TW del Politburó establece orientaciones claras para el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, sentando las bases para pasar de un enfoque centrado en el volumen de capital a otro que priorice la calidad de las inversiones.



El Departamento de Finanzas señaló que este mayor espacio de desarrollo no solo amplía las posibilidades de atraer inversiones, sino que también permite a la ciudad configurar polos de crecimiento con ventajas y orientaciones diferenciadas, contribuyendo así a mejorar la calidad de la IED.



Para avanzar en esta dirección, la ciudad se está centrando en mejorar el entorno de inversión y empresarial, acelerar la reforma administrativa y desarrollar políticas destinadas a atraer y retener inversiones.



Asimismo, el Departamento de Finanzas coordina acciones con distintos departamentos, organismos, juntas directivas y autoridades locales para supervisar y agilizar la tramitación de las solicitudes de proyectos clave, al tiempo que apoya a los inversores existentes en la ampliación de sus operaciones y en la resolución de las dificultades relacionadas con los procedimientos de inversión y la ejecución de los proyectos.



Paralelamente a la captación de nuevos proyectos, Ciudad Ho Chi Minh está poniendo un mayor énfasis en acelerar la ejecución, el desembolso de capital y la puesta en funcionamiento de los proyectos, al tiempo que refuerza los vínculos entre las empresas de IED y las empresas nacionales en ámbitos como el suministro de bienes y servicios y la formación de la mano de obra./.

VNA