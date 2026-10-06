Vietnam y Hungría buscan profundizar amistad entre sus partidos comunistas y obreros

Hanoi (VNA) - El subsecretario permanente del Comité del Partido del Ministerio de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, sostuvo en Hanoi conversaciones con el presidente del Partido Obrero Húngaro, Thurmer Gyula, quien se encuentra de visita en el país del 4 al 10 de octubre.

Durante el encuentro, Nguyen Manh Cuong destacó que la quinta visita de Thurmer Gyula a Vietnam refleja los estrechos vínculos y el interés de ambas partes por fortalecer las relaciones entre los dos partidos.



Agradeció la solidaridad y el valioso apoyo del pueblo húngaro a Vietnam durante la lucha por la independencia y reunificación nacional, así como en el proceso de construcción y desarrollo del país.



Afirmó que Vietnam concede importancia a sus relaciones tradicionales de amistad con Hungría y al intercambio con los partidos políticos, incluido el Partido de los Trabajadores de la nación centroeuropea.



Ambas partes acordaron fortalecer la coordinación entre los partidos obreros y las fuerzas de izquierda, apoyarse mutuamente en foros multilaterales, especialmente en la Reunión Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (IMCWP), y promover actividades conmemorativas de hitos importantes de las relaciones bilaterales.



Nguyen Manh Cuong también pidió al Partido de los Trabajadores de Hungría apoyar el desarrollo de los vínculos entre ambos países, facilitar las conexiones empresariales y contribuir a promover el levantamiento por parte de la Comisión Europea de la “tarjeta amarilla” aplicada a Vietnam por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Por su parte, Thurmer Gyula expresó su impresión ante los avances de Vietnam y afirmó que su partido considera al país un socio importante. Se comprometió a contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre ambos partidos y países y a divulgar entre la población húngara, especialmente entre los jóvenes, las relaciones bilaterales y la experiencia de desarrollo de Vietnam.



Thurmer Gyula afirmó que el Partido Obrero Húngaro apoya al Gobierno en el fortalecimiento de las relaciones con Vietnam y declaró que esta política cuenta con el respaldo de los partidos políticos húngaros. Coincidiendo con las propuestas de la parte vietnamita, afirmó que contribuirá activamente a promover la cooperación entre ambos partidos y países.



Ambas partes valoraron los resultados de la cooperación económica, comercial, educativa y de intercambio popular, y acordaron intensificar el intercambio de delegaciones y el contacto entre los dos partidos para reforzar la confianza política y promover una cooperación práctica en beneficio de ambos pueblos./.