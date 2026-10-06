Vietnam y Panamá fortalecen sus vínculos desde el contacto entre los pueblos

Hanoi (VNA) - Para el exembajador de Panamá en Vietnam Servio S. Samudio (2015-2020), una de las experiencias más memorables de su misión fue probar “ruou can”, el tradicional vino de arroz de las zonas montañosas vietnamitas, junto a los habitantes de una casa sobre pilotes. Más que una experiencia gastronómica, aquel momento reflejó, a su juicio, cómo el contacto cotidiano puede contribuir al acercamiento entre los pueblos.



Durante sus años en Vietnam, Servio recorrió numerosas regiones, de Vung Tau a Sa Pa y de Ninh Binh a las zonas montañosas del norte. Conversó con habitantes locales, conoció a niños de las zonas montañosas y descubrió expresiones culturales que hasta entonces sólo había conocido a través de los libros.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en América Latina, señaló que este tipo de experiencias, aunque no figuren en los programas oficiales, permiten a los diplomáticos comprender mejor el país donde trabajan. Entre sus recuerdos mencionó también las calles de Hanoi, la imagen de una anciana vendiendo “banh mi” junto al lago Hoan Kiem y los paisajes montañosos del norte.



Según el exembajador, los vínculos entre Vietnam y Panamá no se construyen únicamente mediante visitas oficiales, acuerdos y mecanismos de diálogo. La cultura, la educación, el turismo, el arte y los intercambios directos también desempeñan un papel importante en el conocimiento mutuo.



La gastronomía constituye uno de los canales más accesibles. En Panamá, platos como el pho, los nem (rollitos vietnamitas), el bun cha y el cha ca permiten acercarse a la cultura vietnamita a través de sus sabores, ingredientes y costumbres. A su vez, Panamá ofrece a los vietnamitas una imagen que va más allá del Canal de Panamá, con una sociedad multicultural y expresiones propias en la música, la gastronomía, las fiestas y la vida cotidiana.



Vietnam y Panamá se encuentran a miles de kilómetros de distancia y presentan diferencias geográficas, históricas y culturales. Sin embargo, estas características también pueden abrir nuevas oportunidades de intercambio y conocimiento entre sus sociedades.



En este sentido, ambos países han ampliado gradualmente su cooperación en comercio, inversión, logística, transporte marítimo, educación, turismo y cultura desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace más de medio siglo.



Panamá cuenta con ventajas en conectividad marítima y comercio internacional, mientras Vietnam desempeña un papel cada vez mayor en las redes de producción y las cadenas de suministro de Asia. Estas complementariedades ofrecen margen para ampliar la cooperación bilateral, mientras los intercambios entre los pueblos pueden contribuir a consolidar la confianza.



La visita oficial a Vietnam del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen De Mulino, del 5 al 8 de octubre constituye un nuevo hito en los vínculos bilaterales. Se trata de la primera visita de un presidente panameño a Vietnam en casi 15 años y abre oportunidades para ampliar la cooperación en diversos ámbitos y fortalecer los contactos entre ambos pueblos.



La relación bilateral cuenta con una base construida durante décadas por diplomáticos, empresarios, investigadores, artistas, estudiantes y ciudadanos de ambos países. Para Samudio, estos intercambios personales son parte importante de la construcción de vínculos duraderos.



Entre sus recuerdos destaca también el momento en que llevó las banderas de Panamá y Vietnam hasta la cima del Everest. Ambas ondearon juntas entre la nieve y las montañas, en una imagen que, según el exembajador, refleja la cercanía que pueden generar los vínculos entre las personas.



Desde aquella experiencia con el “ruou can” hasta la bandera vietnamita en el Everest, sus recuerdos muestran una dimensión de las relaciones Vietnam-Panamá que trasciende los contactos oficiales: la que se construye mediante la curiosidad, las experiencias compartidas y el conocimiento mutuo.



La visita del presidente José Raúl Mulino ofrece ahora una oportunidad para dar continuidad a los avances alcanzados y abrir nuevos espacios de cooperación, incluidos aquellos que permitan a los pueblos de ambos países conocerse mejor.



Y, en ocasiones, ese acercamiento puede comenzar de una manera tan sencilla como compartir una bebida tradicional, intercambiar una sonrisa o descubrir la cultura del otro a través de la vida cotidiana./.

VNA