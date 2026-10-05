Sociedad

Dirigente de FPV felicita al pueblo cham con motivo del festival Kate

El FPV envió felicitaciones a la comunidad cham de religión Bráhmana con motivo del Festival Kate 2026 y destacó su identidad cultural.

La danza Cham es interpretada por mujeres jóvenes durante la procesión ritual en la que se exhibe el atuendo de la diosa Po Sah Inu. Foto: baolamdong.vn
La danza Cham es interpretada por mujeres jóvenes durante la procesión ritual en la que se exhibe el atuendo de la diosa Po Sah Inu. Foto: baolamdong.vn

Hanoi (VNA) - Con motivo del festival Kate 2026, celebración tradicional de especial importancia en la vida cultural y espiritual de la comunidad cham de religión de Bráhmana, Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), envió una carta de felicitación al Consejo de Dignatarios Brahmanos y a toda la comunidad de Cham.

En la misiva, Bui Thi Minh Hoai transmitió sus saludos y mejores deseos a los dignatarios, responsables religiosos y miembros de la comunidad de Cham, al tiempo que destacó sus contribuciones a la promoción de la tradición patriótica, la preservación de la identidad cultural, el cumplimiento de las políticas y leyes del Estado y el desarrollo socioeconómico.

La funcionaria expresó su confianza en que los dignatarios y la comunidad de Cham de religión de Bráhmana continúen promoviendo su papel, prestigio y sentido de responsabilidad, acompañando al Partido, el Estado y el FPV en los movimientos patrióticos y en la construcción de sus localidades y del país.

Asimismo, los exhortó a preservar y promover los valores culturales tradicionales del pueblo cham, contribuyendo a enriquecer la cultura vietnamita avanzada y profundamente arraigada en la identidad nacional.

Con motivo del Festival Kate 2026, deseó al Consejo de Dignatarios Brahmanos, a los dignatarios, responsables religiosos y a toda la comunidad salud, paz y felicidad, así como prosperidad, unidad y desarrollo. También les deseó un festival Kate seguro, cálido y lleno de alegría./.

VNA
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Feliz Vietnam

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