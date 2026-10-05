Trasladan en avión militar 15.401 muestras de restos de mártires para su identificación

Hanoi (VNA)- El avión de transporte militar CASA C-295 de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea de Vietnam aterrizó esta tarde en el aeropuerto de Gia Lam, en Hanoi, con 15.401 muestras de restos de mártires trasladadas desde Can Tho a la capital para realizar pruebas de ADN y determinar su identidad.



Se trata del undécimo traslado de muestras en el marco de la Campaña de 500 días y noches y del primero efectuado mediante un avión de transporte militar.



La ceremonia de ofrenda de incienso y entrega de las muestras fue organizada por la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea de Vietnam, en coordinación con la Región Militar 9 y los Comités Populares de Can Tho, Dong Thap, An Giang, Vinh Long y Ca Mau.



Las muestras biológicas fueron entregadas al Instituto de Medicina Forense Militar del Ministerio de Defensa, al Instituto de Ciencias Criminales del Ministerio de Seguridad Pública y a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam para realizar las pruebas de ADN y determinar con precisión la identidad de los mártires.



Según Ho Van Thai, secretario del Comité del Partido y comisario político de la Región Militar 9, el traslado de las 15.401 muestras de restos de mártires constituye un acto de profundo afecto y gratitud, así como una expresión de la máxima responsabilidad política ante los espíritus de los héroes mártires.



En el marco de la Campaña de 500 días y noches lanzada por el Comité Directivo Nacional para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires, la Región Militar 9 coordinó con las agencias y unidades pertinentes las labores de transporte, recepción y entrega de las muestras biológicas, garantizando que se realizaran de forma segura, rápida y precisa, con el máximo sentido de responsabilidad.



Según la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea de Vietnam, cada vuelo realizado en el marco de esta campaña no constituye únicamente una misión de transporte, sino que encierra un significado especial. Detrás de cada muestra biológica hay una historia, un destino y la esperanza de familias de mártires que llevan décadas esperando para recuperar el nombre y devolver a su tierra natal a sus seres queridos.



Durante la ceremonia de ofrenda de incienso, los delegados expresaron su profunda gratitud a los héroes mártires, quienes combatieron con valentía y sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la Patria, así como por la felicidad del pueblo.



Por ello, la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires no solo constituye una tarea política de especial importancia, sino también un deber moral y una expresión de la tradición nacional de “al beber agua, se recuerda el manantial”.



Cada resto recuperado y cada identidad confirmada representan una nueva oportunidad para que una familia reciba de vuelta a su ser querido, contribuyendo a aliviar el dolor de la pérdida y a preservar la memoria de quienes sacrificaron su vida por la Patria./.

VNA