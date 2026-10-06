Cerca de 2,6 millones de vietnamitas participan en concurso sobre Constitución y leyes

Hanoi (VNA)- El concurso en línea sobre la Constitución y las leyes, organizado por el Ministerio de Justicia a través del Portal Jurídico Nacional, concluyó el 5 de octubre tras 45 días, con 2.584.819 participaciones, informó la cartera.



El concurso contó con una amplia participación de ciudadanos de las 54 etnias de Vietnam, incluidos 25.793 participantes de minorías étnicas. Entre ellos figuraron miembros de grupos con poblaciones muy reducidas, como O Du, Brau, Ro Mam, Pu Peo, Si La, Ngai, Cong, Bo Y, Co Lao, Lo Lo, Mang, Lu, Chut, Pa Then, La Ha y La Hu. Estas cifras reflejan la amplia difusión del concurso, que llegó también a zonas montañosas, remotas y fronterizas.



Asimismo, participaron 1.845 personas con discapacidad, 1.222 personas mayores y 14.757 personas en proceso de reintegración comunitaria.



El concurso recibió una respuesta activa de ministerios, organismos y localidades de todo el país. Entre los organismos centrales, el Ministerio de Seguridad Pública registró el mayor número de participaciones, con 175.817, seguido por los ministerios de Defensa (72.475), Educación y Formación (60.669), Salud (19.729), Finanzas (10.210), la Fiscalía Popular Suprema (4.901), y el Ministerio de de Justicia (4.563), entre otros.



Las 34 provincias y ciudades del país en su totalidad registraron participantes. Ciudad Ho Chi Minh encabezó la lista con 349.729 participaciones, seguida por Hanoi (201.573), Hai Phong (172.045), Bac Ninh (146.593), Quang Ngai (141.974), Ninh Binh (77.866), Dong Nai (70.472), Da Nang (67.905), Son La (62.168) y An Giang (61.990), entre otros.



Sobre la base de los resultados, el Comité Organizador verificará la información y otorgará los premios establecidos, incluidos un primer premio, dos segundos, cinco terceros, diez de consolación, cinco premios especiales y cinco colectivos.



La ceremonia tendrá lugar el 9 de noviembre, con motivo del Día de la Ley de Vietnam 2026.



El Ministerio de Justicia señaló que el concurso contribuye a renovar la divulgación y educación mediante herramientas digitales, facilitando el acceso de la población al conocimiento de la Constitución y las leyes y promoviendo una mayor conciencia sobre el cumplimiento de la legislación vigente./.

VNA