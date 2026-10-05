Vietnam moviliza recursos para apoyar a mujeres y niños con enfermedades graves

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió esta noche al programa artístico “Conectando el amor” 2026, destinado a movilizar recursos para apoyar a mujeres y niños con enfermedades graves que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles.

Organizado por el Ministerio de Seguridad Pública y el Comité Central de la Unión de Mujeres de Vietnam, el programa conmemora el 96.º aniversario de la fundación de la Unión y el Día de la Mujer Vietnamita, el 20 de octubre.

El cuidado de la población, la garantía del bienestar social y la atención a las personas en situación vulnerable constituyen una política coherente del Partido y el Estado de Vietnam. Para las fuerzas de Seguridad Pública Popular, estas labores también reflejan el espíritu de “servir al pueblo”, junto con sus funciones de proteger la seguridad nacional y mantener el orden y la seguridad social.

Según estadísticas preliminares, en todo el país hay más de 30 mil mujeres y niños con enfermedades graves pertenecientes a hogares pobres o casi pobres que necesitan atención y apoyo. Las enfermedades y las dificultades económicas ejercen una presión adicional sobre los pacientes y sus familias.

Ante esta situación, el programa busca movilizar la participación y los recursos de organismos, organizaciones, empresas, particulares y la comunidad para convertir la solidaridad en acciones concretas. Sus dos objetivos principales son apoyar a mujeres y niños con enfermedades graves en circunstancias especialmente difíciles y contribuir a la construcción de un hospital especializado en el tratamiento de menores con enfermedades críticas.

La iniciativa también pretende promover la tradición nacional de apoyo mutuo, fomentar la responsabilidad social y alentar la participación comunitaria, contribuyendo a aliviar las dificultades de los beneficiarios y a difundir la imagen de los funcionarios y miembros de las fuerzas de Seguridad Pública Popular comprometidos con la comunidad.

En la ocasión, los participantes disfrutaron de actuaciones musicales, danzas, reportajes y otras manifestaciones artísticas que transmitieron el mensaje del programa./.

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