Política

Visita del premier vietnamita a Laos dará nuevo impulso a las relaciones bilaterales

La visita oficial del premier Le Minh Hung a Laos contribuirá a fortalecer la amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países.

La embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh (Fuente: VNA)
La embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Laos del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, del 8 al 9 de octubre contribuirá a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países, afirmó la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática señaló que el viaje permitirá impulsar la implementación de los planes y programas de cooperación, especialmente los acuerdos alcanzados en la 48ª Reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos.

Según Khamphao Ernthavanh, la sólida base política y la solidaridad especial entre los dos países, forjadas por generaciones de dirigentes, deben traducirse en resultados concretos, especialmente en el ámbito económico. El comercio bilateral alcanzó casi 3 mil millones de dólares en 2025 y unos 1,65 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026. Vietnam figura entre los principales inversores en Laos, con proyectos en energía, minería, agricultura y servicios.

Ambos países prevén ampliar la cooperación hacia la economía digital, el comercio electrónico, la innovación, la energía, la agricultura y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, al tiempo que alentarán a sus empresas a conocer mejor las capacidades y oportunidades de cada mercado.

La embajadora explicó que el concepto de “cohesión estratégica” exige que todos los acuerdos y proyectos se ejecuten y generen resultados tangibles. Para ello, señaló cuatro prioridades: conectividad económica y de infraestructura; desarrollo de recursos humanos; ciencia, tecnología y transformación digital; y fortalecimiento de los vínculos entre las localidades y los pueblos.

Con una frontera de más de 2.000 kilómetros, ambos países consideran prioritarios el transporte, la logística, la energía, los pasos fronterizos y la infraestructura digital. Entre los principales proyectos figuran la autopista Hanoi-Vientiane y el ferrocarril Laos-Vietnam, que contribuirán a mejorar la conectividad regional y el transporte de mercancías de Laos hacia el mar a través de Vietnam.

Si estos proyectos se ejecutan según lo previsto para 2030, se reducirán el tiempo y los costos de transporte y se facilitará el acceso de los productos laosianos a los mercados regionales, indicó.

En materia de recursos humanos, ambos países han reforzado la cooperación educativa, elevando a más de 1.300 al año las becas para estudiantes laosianos en Vietnam, además de mantener programas de intercambio e investigación para funcionarios y dirigentes. También avanzan en la creación de la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam en el territorio laosiano.

En ciencia, tecnología y transformación digital, la embajadora destacó la necesidad de intensificar el intercambio de experiencias y la cooperación en datos, comercio electrónico, innovación, ciberseguridad e infraestructura digital. Asimismo, llamó a reforzar los intercambios entre localidades y pueblos, especialmente entre las nuevas generaciones, para que comprendan, hereden y promuevan la relación especial entre ambos países.

Laos espera que Vietnam continúe prestando atención a las inversiones en el sector eléctrico, especialmente en proyectos eólicos de gran escala, y promueva el comercio fronterizo entre las localidades de ambos países, añadió.

Khamphao Ernthavanh subrayó que la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica constituyen la base de la cooperación política y económica bilateral. Destacó que se trata de una relación forjada a lo largo de la historia y cultivada por sucesivas generaciones, cuya continuidad corresponde ahora a las generaciones jóvenes.

La embajadora expresó su esperanza de que estas nuevas generaciones sigan fortaleciendo los vínculos entre Laos y Vietnam para mantenerlos sostenibles de generación en generación./.

VNA
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