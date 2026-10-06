Vietnam y Camboya apuestan por la conectividad para fortalecer sus vínculos

Phnom Penh, 6 oct (VNA) - La visita oficial del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a Camboya debe traducir la confianza política entre ambos países en proyectos concretos de conectividad económica, infraestructura y cooperación que generen beneficios para la población y las empresas, afirmó Uch Leang, jefe interino del Departamento de Estudios sobre Asia, África y Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Academia Real de Camboya.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, el académico señaló que la visita debe analizarse desde una perspectiva de largo plazo y regional, dado que los vínculos entre ambos países están estrechamente relacionados con la paz, la estabilidad, la conectividad y la cooperación en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Según Uch Leang, los contactos de alto nivel mantenidos en 2026 han consolidado una sólida base de confianza política, mientras la cooperación económica, en defensa y seguridad, gestión fronteriza y los intercambios entre los pueblos continúan ampliándose. El reto de la próxima etapa será elevar la calidad y el carácter sustantivo de esta cooperación.



En este sentido, consideró prioritario reforzar la conectividad económica mediante infraestructura de transporte, pasos fronterizos, logística, comercio, inversión y zonas económicas. Proyectos como la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai-Bavet-Phnom Penh podrían convertirse en importantes motores de crecimiento si se ejecutan eficazmente.



La cooperación en defensa, seguridad y gestión fronteriza también debe profundizarse, especialmente en la prevención y lucha contra la delincuencia transfronteriza, los desafíos de seguridad no tradicionales y la construcción de una frontera de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.



Otro pilar es el intercambio entre los pueblos, la educación, la cultura y la participación de las jóvenes generaciones. Uch Leang propuso ampliar los intercambios estudiantiles, las becas, las investigaciones conjuntas, los foros juveniles, las actividades de emprendimiento y voluntariado y las redes de exalumnos, especialmente de camboyanos que estudiaron en Vietnam.



Señaló que esta comunidad puede convertirse en un “puente de conocimiento y social” para promover la cooperación educativa, científica, económica y cultural. Asimismo, recomendó aprovechar las plataformas digitales y las redes sociales para facilitar contactos más frecuentes entre los jóvenes de ambos países.



De cara a la visita del primer ministro Le Minh Hung, el académico espera avances en tres frentes: fortalecer los mecanismos de diálogo y coordinación estratégica; traducir los vínculos políticos en programas de cooperación más sustantivos; y establecer marcos de coordinación permanente sobre cuestiones como las fronteras, la seguridad, la delincuencia transnacional, la gestión de los recursos hídricos y otros desafíos no tradicionales.



Para ello, ambas partes deben mantener el diálogo sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio compartido, definiendo áreas prioritarias, proyectos clave, hojas de ruta y mecanismos de seguimiento y evaluación. El valor a largo plazo de la visita dependerá de la capacidad de convertir las orientaciones políticas en programas y proyectos concretos, enfatizó.



Uch Leang indicó que el próximo aniversario, en 2027, de los 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas ofrece una oportunidad para que Camboya y Vietnam definan una agenda de cooperación para la nueva etapa, en la que los vínculos políticos sean la base, la cooperación económica el motor, la defensa y seguridad un ámbito clave y los intercambios entre los pueblos el sustento social a largo plazo.



Si estas orientaciones se concretan, las relaciones bilaterales podrán avanzar de la confianza política hacia una mayor capacidad de coordinación y convertirse en un motor de desarrollo, con mayor profundidad, eficacia y sostenibilidad, concluyó./.

VNA