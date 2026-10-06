Provincia vietnamita de An Giang potencia la economía fronteriza y la logística regional

An Giang, Vietnam (VNA) - Con una frontera de más de 140 kilómetros y un sistema de puertas fronterizas internacionales que conectan directamente con Camboya, así como una red de carreteras y autopistas cada vez más integrada, la provincia vietnamita de An Giang tiene grandes oportunidades para desarrollar la economía, la logística y el comercio transfronterizos, facilitando un mayor acceso de sus mercancías al mercado camboyano y a la región de la ASEAN.



Apertura de vías comerciales adicionales



En la puerta fronteriza internacional por carretera de Khanh Binh, las actividades de importación y exportación son cada vez más dinámicas. Este paso está conectado con Chrey Thom, en la provincia camboyana de Kandal, a través del puente Long Binh-Chrey Thom, creando así una vía comercial favorable con Kandal y Phnom Penh.​

Situado al final de la avenida 91C y conectado con la carretera provincial 957, junto con un sistema de almacenes, instalaciones para la inspección de mercancías y servicios comerciales, Khanh Binh reúne las condiciones para convertirse en un importante centro logístico de la zona fronteriza.

Para aprovechar estas ventajas, An Giang tiene previsto mejorar la avenida 91C, la carretera 957 y las vías de acceso al paso fronterizo; al mismo tiempo, reorganizar el transporte y desarrollar el ecosistema logístico.​

La provincia también presta especial atención a atraer inversiones en las actividades del almacenamiento, transporte, transbordo de mercancías y servicios de apoyo a las actividades de importación y exportación. Actualmente, en la zona del paso fronterizo de Khanh Binh se encuentran siete proyectos vigentes, con un capital registrado total de 18 millones de dólares.

El paso fronterizo terrestre internacional de Khanh Binh, en la provincia de An Giang, es un centro comercial clave que conecta la región del delta del Mekong con Camboya. (Foto: VNA)

Paralelamente al desarrollo de Khanh Binh, la provincia de An Giang prevé establecer centros logísticos vinculados a cada paso fronterizo internacional.

​La conexión entre las autopistas y los pasos fronterizos no solo reviste importancia desde el punto de vista del transporte, sino que también abre nuevos espacios para el desarrollo de la economía fronteriza. Una infraestructura integrada facilitará la atracción de empresas y la creación de centros de servicios, logística y transbordo de mercancías, contribuyendo así a elevar la competitividad de An Giang e impulsar el comercio transfronterizo.

Ampliar el espacio

​Le Trung Ho, vicepresidente del Comité Popular de An Giang, señaló que, además de contar con una larga frontera y un sistema de pasos fronterizos internacionales, la provincia también dispone de un sistema portuario y del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc.

​Estas son importantes ventajas que permiten a la localidad convertirse en un importante centro de tránsito de mercancías del delta del Mekong, conectado con Phnom Penh, Camboya, y la región del golfo de Tailandia.

​De acuerdo con Le Trung Ho, las ventajas de An Giang no radican únicamente en su frontera, sino también en su ubicación, que la conecta con la gran zona de producción del delta del Mekong.

​Desde los pasos fronterizos de la provincia, el arroz, los productos pesqueros y agrícolas procesados, los bienes de consumo y otras mercancías de An Giang y del delta del Mekong pueden acceder más fácilmente al mercado camboyano, detalló.

​Por otro lado, las mercancías procedentes de Camboya que ingresan a través de An Giang cuentan con una vía adicional de conexión con los centros de producción y consumo del delta del Mekong, precisó.

​Para aprovechar el potencial de la economía fronteriza de An Giang, Ho Van Mung, presidente del Comité Popular de la provincia, señaló que la localidad irá mejorando gradualmente la infraestructura de transporte que conecta con las zonas de los pasos fronterizos internacionales.

​Asimismo, An Giang considera que la modernización de las operaciones en los pasos fronterizos y el desarrollo de un ecosistema de comercio, servicios y logística son factores importantes para aprovechar de manera más eficaz las ventajas de la economía fronteriza, agregó.

En los próximos tiempos, la provincia ampliará el espacio de desarrollo de la economía fronteriza mediante medidas como atraer a empresas para que inviertan en comercio, servicios y logística; conectar los parques y complejos industriales, así como las zonas de producción de mercancías de An Giang y del delta del Mekong, con el mercado camboyano; y, al mismo tiempo, facilitar la circulación de los visitantes y el intercambio popular entre los dos países, entre otros aspectos, concluyó./.