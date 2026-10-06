Pagos sin efectivo: una “puerta de entrada” a la inclusión financiera

Hanoi (VNA) - Los pagos sin efectivo se han convertido en una vía cada vez más importante para ampliar el acceso de ciudadanos y empresas a los servicios financieros. Sin embargo, avanzar hacia una inclusión financiera efectiva exige no sólo aumentar la cobertura, sino también mejorar la calidad del uso, reforzar la seguridad y acercar los servicios a los grupos con acceso limitado.



Del acceso al uso efectivo



En el seminario “Promover la inclusión financiera - Impulso desde los pagos sin efectivo”, celebrado hoy en Hanoi por el periódico Thoi bao ngan hang y el Banco Estatal de Vietnam, el editor jefe interino del rotativo, Nguyen Xuan Hai, destacó la creciente presencia de los pagos sin efectivo en el comercio, la salud, la educación, los servicios públicos y las actividades productivas.



Señaló que estos pagos constituyen uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para 2026-2030 y un “puente” hacia servicios como el ahorro, el crédito y los seguros.



Nguyen Thi Thu, subdirectora del Departamento de Pagos del Banco Estatal de Vietnam, indicó que los pagos digitales son cada vez más el primer punto de contacto de ciudadanos y empresas con el sistema financiero. Además de reducir las barreras geográficas y de costes, generan datos y contribuyen a mejorar la transparencia y la seguridad.



Hasta agosto de 2026, las operaciones de pago sin efectivo aumentaron un 34,56% en número y un 13,26% en valor interanual. Las transacciones en línea crecieron un 46,57% y un 21,77%, respectivamente; las realizadas mediante teléfonos móviles, un 35,33% y un 23,9%; y las efectuadas mediante códigos QR, un 6,66% y un 25,85%.



A finales de 2025, el 88,96% de los adultos disponía de una cuenta, mientras que el valor de los pagos sin efectivo equivalía a unas 28 veces el Producto Interno Bruto (PIB). Para 2030, Vietnam aspira a que el 95% de la población de 15 años o más tenga una cuenta y que el valor de estos pagos alcance 30 veces el PIB.



Nguyen Thi Thu subrayó que la próxima etapa debe pasar de la “cantidad” a la “calidad”, con servicios sencillos, transparentes y de costes razonables.



Nguyen Thanh Tung, subdirector general de la Sociedad Anónima de Pagos Nacionales de Vietnam (NAPAS), señaló que operaciones cotidianas como transferencias, pagos de electricidad y agua, matrículas, gastos hospitalarios o servicios públicos pueden contribuir a crear hábitos de uso de los servicios financieros formales.



Actualmente, NAPAS conecta a 70 organizaciones miembros, procesa unos 12 mil millones de transacciones al año y presta servicio a 100 millones de clientes, con más de 20.000 cajeros automáticos y 930.000 terminales POS/mPOS. Las transferencias rápidas 24/7 procesan más de 45 millones de operaciones diarias, mientras VietQR cuenta con el respaldo de 60 bancos y billeteras electrónicas.



Más acceso y seguridad



La ampliación de los servicios hacia zonas rurales y grupos con menor acceso constituye otro reto. Hasta el 30 de junio de 2026 había unos 5.700 agentes de pago y 11,45 millones de cuentas de dinero móvil registradas, de las cuales 6,18 millones estaban activas, además de 5.158 puntos de negocio de dinero móvil a nivel de comuna.



La seguridad también es decisiva. El sector bancario ha completado la depuración y verificación biométrica de 174,5 millones de expedientes de clientes individuales y 2,92 millones de clientes institucionales. El sistema de alerta contra el fraude emitió unos 5,6 millones de avisos, tras los cuales los clientes suspendieron o cancelaron alrededor de 1,9 millones de transacciones, protegiendo más de 6,3 billones de dong (más de 242 millones de dólares).



Nguyen Thi Thu señaló que persisten desafíos como el uso habitual del efectivo, las diferencias en conocimientos financieros y competencias digitales y el riesgo de delitos tecnológicos sofisticados. También es necesario mejorar el intercambio de datos y la interoperabilidad entre la banca y sectores como los seguros, la salud y la educación.



Para 2026-2030, el Banco Estatal de Vietnam prioriza la calidad, eficiencia económica, integración, seguridad e integración internacional de los pagos sin efectivo. Entre las principales tareas figuran perfeccionar el marco institucional, ampliar las infraestructuras y redes de aceptación de pagos, diversificar los productos, reforzar la protección de datos y la prevención del fraude, y mejorar la educación financiera y las competencias digitales.



El reto ya no consiste sólo en abrir más cuentas, sino en lograr que se utilicen de forma habitual, segura y eficaz. Sólo así los pagos sin efectivo podrán convertirse realmente en una “puerta de entrada” a la inclusión financiera./.

VNA