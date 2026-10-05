Vietnam y Universidad Concordia amplían cooperación en tecnologías de seguridad

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, se reunió esta tarde en Hanoi con el profesor Graham Carr, rector de la Universidad Concordia de Canadá, para abordar la ampliación de la cooperación en formación e investigación sobre tecnologías aplicadas a la seguridad.



Al dar la bienvenida a Carr, Luong Tam Quang valoró los resultados de la reciente visita oficial a Canadá de una delegación de alto nivel de Vietnam, del 23 al 25 de septiembre, y felicitó a la Universidad Concordia por la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam durante el viaje.



El ministro destacó las fortalezas de la universidad en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, gestión de datos, Internet de las cosas, tecnologías digitales y sistemas inteligentes, así como su experiencia en la formación de recursos humanos altamente cualificados. Consideró que estos ámbitos son cada vez más importantes para garantizar la seguridad y el orden ante la transformación digital y el rápido desarrollo científico-tecnológico.



Señaló que el Ministerio de Seguridad Pública considera la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital herramientas importantes para mejorar la gestión estatal, prevenir y combatir nuevas formas de delincuencia y formar personal especializado. En este sentido, propuso que la Academia de Ingeniería y Tecnología de Seguridad actúe como enlace para concretar la cooperación con la Universidad Concordia.



Entre las propuestas figuran establecer un mecanismo oficial de cooperación entre ambas instituciones y designar un punto de contacto de Concordia para elaborar programas sobre IA aplicada a la seguridad y el orden, ciberseguridad y gestión de riesgos, investigación digital y ciencias forenses digitales.



Luong Tam Quang también planteó desarrollar proyectos de investigación con aplicación práctica, incluidos el uso de IA para analizar y alertar sobre riesgos delictivos, el análisis de datos para prevenir delitos, tecnologías de apoyo a la investigación digital, la protección de sistemas de información críticos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en datos.



Asimismo, propuso intensificar el intercambio de profesores, expertos, investigadores y estudiantes mediante programas de capacitación, seminarios, intercambios y grupos de investigación, además de facilitar visitas de profesores y expertos de Concordia a Vietnam.



El ministro expresó su deseo de que ambas partes mantengan próximamente intercambios directos para seleccionar programas concretos y convertir las orientaciones de cooperación en actividades sustantivas.



Por su parte, Graham Carr valoró la atención que el Ministerio de Seguridad Pública presta a la formación de recursos humanos, la investigación científica y la aplicación de nuevas tecnologías. Expresó su coincidencia con las áreas propuestas y la disposición de Concordia a intensificar la cooperación con las instituciones de formación e investigación del Ministerio, especialmente la Academia de Ingeniería y Tecnología de Seguridad.



Al concluir, Luong Tam Quang afirmó que Vietnam y Canadá aún cuentan con amplio potencial para ampliar la cooperación en educación, ciencia y tecnología. Señaló que las fortalezas de Concordia en IA, ciberseguridad, datos y tecnologías digitales coinciden con las necesidades de formación e investigación del Ministerio de Seguridad Pública, lo que puede contribuir de forma práctica a los vínculos entre ambos países./.

VNA