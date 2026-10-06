Vietnam aprovecha la IA para acelerar el crecimiento empresarial

Hanoi (VNA) - Hoy en día, alrededor del 26% de las empresas vietnamitas, equivalente a unas 245 mil, han aplicado la inteligencia artificial (IA) en sus actividades y el 78% de ellas espera que esa tecnología siga siendo un motor de crecimiento el próximo año.

​​Según el estudio «Aprovechar el potencial de la IA en Vietnam en 2026», realizado por Strand Partners, una serie de empresas del país indochino ya han incorporado agentes de inteligencia artificial a sus procesos operativos, acelerando así la innovación y apoyando su expansión hacia los mercados internacionales.

​Entre las empresas encuestadas, el 38% afirmó conocer la inteligencia artificial agéntica (agentic AI). De este grupo, el 8% ya ha integrado agentes de IA en sus procesos centrales, mientras que el 19% está realizando pruebas o proyectos piloto.

​​Las empresas pioneras están obteniendo resultados superiores a las expectativas y el 81% ha registrado una mejora notable de la productividad. De ellas, el 68% señaló un aumento de la eficiencia operativa o de la productividad laboral, el 61% logró una toma de decisiones y ejecución más rápidas y el 49% amplió sus operaciones con mayor facilidad.



De los agentes de IA al mundo: la trayectoria de aceleración de una startup nativa de IA

​Las startups vietnamitas nativas de IA están aventajando al resto. Al no estar limitadas por sistemas tecnológicos heredados, llevan al mercado productos de IA capaces de escalar más rápidamente y llegar a un mercado más amplio. Gracias a ello, estas que priorizan la nube han registrado un crecimiento promedio de ingresos del 147% durante el último año.

Cabe destacar que la probabilidad de que estas empresas alcancen unos ingresos anuales superiores a un millón de dólares es 4,8 veces mayor, y el 96% expresa su confianza en que la IA seguirá impulsando el crecimiento de sus ingresos en 2027.

​Asimismo, el 74% informa que la IA ha contribuido a reducir considerablemente el tiempo necesario para la innovación, frente al 66% del total de las empresas.

​Diaflow es una evidencia clara de este potencial. Fundado por un equipo en Vietnam, este servicio empresarial de orquestación de agentes de IA ha atraído a más de 40 mil clientes, de los cuales el 75% procede de Estados Unidos.

​Desarrollada sobre Amazon Bedrock, Diaflow se encarga de la orquestación y gestión de agentes de IA, al tiempo que ofrece a los clientes la libertad de elegir las capacidades de IA avanzada que mejor se adapten a sus necesidades. Hasta la fecha, los usuarios han realizado más de 100 millones de tareas de IA en esta plataforma.

Sentar las bases de las ambiciones de Vietnam en materia de IA

Cuando el 61% de las empresas que ya han aplicado la IA todavía se encuentra en fase de experimentación, pasar a una implementación a gran escala requiere una base más sólida en tres ámbitos.

​En primer lugar, la estrategia y la gobernanza determinarán el ritmo de transformación de cada empresa. En segundo lugar, la medición de la eficacia de la inversión también ayudará a esclarecer el impacto real de la aplicación de la IA. En tercer lugar, las habilidades para la era de la IA siguen siendo una necesidad urgente.

​Sin embargo, lo que está cambiando es el tipo de habilidades en IA que necesitan las empresas. A medida que los sistemas de IA se vuelven cada vez más potentes, las empresas reconocen que la capacidad de juicio humano es precisamente la competencia clave.

El 62% de los directivos empresariales señala que el pensamiento crítico y la capacidad de evaluación desempeñarán un papel decisivo, mientras que el 57% destaca que la capacidad para interpretar, verificar y, especialmente, cuestionar los resultados generados por la IA cobrará cada vez mayor importancia en los próximos cinco años.

​Las empresas también están dispuestas a invertir en talento. En especial, aumentarán los salarios en un promedio del 41% para los empleados que ya cuentan con habilidades en IA.

El camino que tiene por delante Vietnam

​Las empresas vietnamitas pueden actuar desde ahora para convertir la aplicación de la IA en resultados empresariales medibles.

Amazon Web Services (AWS) se compromete a acompañar las aspiraciones de las empresas vietnamitas. Recientemente, AWS anunció el lanzamiento de una AWS Local Zone en Hanoi, acercando así la infraestructura de AWS a las organizaciones anfitrionas.

​Hasta la fecha, AWS también ha capacitado a más de 157 mil personas en Vietnam en habilidades de computación en la nube e inteligencia artificial. Asimismo, el programa Vietnam First Cloud & AI Journey de la entidad contribuyó al desarrollo de la comunidad de desarrolladores vietnamitas, con más de 15 mil participantes desde 2021.

​Eric Yeo, director general de AWS Vietnam, evaluó que la nación indochina está haciendo realidad gradualmente el objetivo de convertirse en un centro de inteligencia artificial de la ASEAN para 2030, impulsado por un interés y un nivel de adopción tecnológica cada vez mayores.

​Cada organización parte de un punto distinto en su trayectoria de IA; sin embargo, el camino a seguir está claro. Las empresas que realicen una transición sistemática de la experimentación a la implementación, respaldadas por una infraestructura en la nube, un entorno normativo transparente y las habilidades adecuadas, estarán en la mejor posición para competir y crecer./.

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