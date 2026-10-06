Vietnam busca convertir la tecnología en una ventaja competitiva para las empresas

Hanoi (VNA) - La tecnología digital abre nuevas vías para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) vietnamitas accedan a compradores y amplíen sus mercados, al permitirles presentar productos, capacidades y datos empresariales en plataformas digitales y reducir así la brecha con las grandes empresas.



Para las pymes y cooperativas, acceder a nuevos mercados no depende sólo de la capacidad de producción, sino también de encontrar y contactar con socios adecuados. Mientras las grandes empresas cuentan con equipos especializados y participan regularmente en ferias y exposiciones, las pequeñas deben evaluar cuidadosamente cada gasto de promoción comercial.



Nguyen Thi Van Anh, presidenta de la Junta Directiva de la Cooperativa Tam Nong Vietnam, señaló que antes esa empresa debía dedicar mucho tiempo a llamadas e intercambio de información cada vez que un cliente quería conocer sus productos. La incorporación de estos a plataformas digitales permite a los compradores consultar directamente datos sobre las zonas de cultivo, tecnologías de producción y otros parámetros antes de contactar y realizar transacciones.



Por su parte, Le Tan Nam, presidente de la Asociación Empresarial de la zona noroeste de Saigon, destacó que la participación en ferias y exposiciones supone costos considerables de personal, transporte y stands. El uso de plataformas digitales para promocionar productos, presentar capacidades y conectar con compradores permite ahorrar tiempo y costos y mejorar la eficacia de estas actividades.



En este contexto, el Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh y Arobid Technology JSC firmaron una alianza estratégica para crear ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), una plataforma digital de promoción comercial y de inversiones de la ciudad.



La plataforma se considera una "extensión" de las actividades presenciales, no un sustituto. Permite conservar, actualizar y hacer seguimiento de la información sobre empresas, productos y necesidades de compradores después de ferias, exposiciones y programas de conexión empresarial. También facilita la búsqueda de mercados y socios, las conexiones B2B (de empresa a empresa) y RFQ (solicitud de cotización) y el desarrollo de oportunidades de negocio.



Pham Quang Nhat, director del Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que las empresas necesitan conectar con el socio adecuado, según sus necesidades y en el momento oportuno. Por ello, la transformación digital no consiste sólo en trasladar a Internet los procesos existentes, sino en reorganizar la atención a empresas e inversores sobre una base de datos. Para ello, las empresas deben proporcionar información correcta, completa, limpia y actualizada y demostrar la calidad de sus productos.



Desde la perspectiva tecnológica, Tran Van Chin, presidente de la Junta Directiva de Arobid Technology JSC, consideró que los datos son la base para que la inteligencia artificial (IA) potencie la búsqueda y conexión entre compradores y vendedores. Arobid utiliza IA para analizar grandes volúmenes de datos, identificar sectores con potencial exportador, mercados con alta demanda y grandes compradores, y orientar las exposiciones digitales según las necesidades del mercado.



Según Tran Van Chin, las plataformas digitales permiten a las empresas incorporar sus datos al sistema y recibir apoyo para identificar socios adecuados, reduciendo costos y ampliando oportunidades de negocio. Sin embargo, las empresas deben estandarizar sus perfiles, incluidos los datos sobre productos, certificaciones y capacidades, para facilitar la evaluación por parte de compradores e inversores.



Cuando los datos están estandarizados, son transparentes y se mantienen actualizados, dejan de ser sólo información promocional y pasan a formar parte de la capacidad competitiva de las empresas. Para las pymes que no pueden participar regularmente en grandes ferias y exposiciones, las plataformas digitales ofrecen así un canal adicional de acceso a los mercados.



En este contexto, la transformación digital se convierte en un componente cada vez más importante de la competitividad empresarial. Para las pymes, la ventaja no depende necesariamente del tamaño, sino de la capacidad para estandarizar datos, aprovechar las plataformas digitales y utilizar la tecnología para encontrar socios adecuados y responder a las necesidades del mercado, ampliando así sus oportunidades de participar en las cadenas de suministro y expandirse internacionalmente./.(VNA) - La tecnología digital abre nuevas vías para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) vietnamitas accedan a compradores y amplíen sus mercados, al permitirles presentar productos, capacidades y datos empresariales en plataformas digitales y reducir así la brecha con las grandes empresas.



Para las pymes y cooperativas, acceder a nuevos mercados no depende sólo de la capacidad de producción, sino también de encontrar y contactar con socios adecuados. Mientras las grandes empresas cuentan con equipos especializados y participan regularmente en ferias y exposiciones, las pequeñas deben evaluar cuidadosamente cada gasto de promoción comercial.



Nguyen Thi Van Anh, presidenta de la Junta Directiva de la Cooperativa Tam Nong Vietnam, señaló que antes esa empresa debía dedicar mucho tiempo a llamadas e intercambio de información cada vez que un cliente quería conocer sus productos. La incorporación de estos a plataformas digitales permite a los compradores consultar directamente datos sobre las zonas de cultivo, tecnologías de producción y otros parámetros antes de contactar y realizar transacciones.



Por su parte, Le Tan Nam, presidente de la Asociación Empresarial de la zona noroeste de Saigon, destacó que la participación en ferias y exposiciones supone costos considerables de personal, transporte y stands. El uso de plataformas digitales para promocionar productos, presentar capacidades y conectar con compradores permite ahorrar tiempo y costos y mejorar la eficacia de estas actividades.



En este contexto, el Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh y Arobid Technology JSC firmaron una alianza estratégica para crear ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), una plataforma digital de promoción comercial y de inversiones de la ciudad.



La plataforma se considera una "extensión" de las actividades presenciales, no un sustituto. Permite conservar, actualizar y hacer seguimiento de la información sobre empresas, productos y necesidades de compradores después de ferias, exposiciones y programas de conexión empresarial. También facilita la búsqueda de mercados y socios, las conexiones B2B (de empresa a empresa) y RFQ (solicitud de cotización) y el desarrollo de oportunidades de negocio.



Pham Quang Nhat, director del Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que las empresas necesitan conectar con el socio adecuado, según sus necesidades y en el momento oportuno. Por ello, la transformación digital no consiste sólo en trasladar a Internet los procesos existentes, sino en reorganizar la atención a empresas e inversores sobre una base de datos. Para ello, las empresas deben proporcionar información correcta, completa, limpia y actualizada y demostrar la calidad de sus productos.



Desde la perspectiva tecnológica, Tran Van Chin, presidente de la Junta Directiva de Arobid Technology JSC, consideró que los datos son la base para que la inteligencia artificial (IA) potencie la búsqueda y conexión entre compradores y vendedores. Arobid utiliza IA para analizar grandes volúmenes de datos, identificar sectores con potencial exportador, mercados con alta demanda y grandes compradores, y orientar las exposiciones digitales según las necesidades del mercado.



Según Tran Van Chin, las plataformas digitales permiten a las empresas incorporar sus datos al sistema y recibir apoyo para identificar socios adecuados, reduciendo costos y ampliando oportunidades de negocio. Sin embargo, las empresas deben estandarizar sus perfiles, incluidos los datos sobre productos, certificaciones y capacidades, para facilitar la evaluación por parte de compradores e inversores.



Cuando los datos están estandarizados, son transparentes y se mantienen actualizados, dejan de ser sólo información promocional y pasan a formar parte de la capacidad competitiva de las empresas. Para las pymes que no pueden participar regularmente en grandes ferias y exposiciones, las plataformas digitales ofrecen así un canal adicional de acceso a los mercados.



En este contexto, la transformación digital se convierte en un componente cada vez más importante de la competitividad empresarial. Para las pymes, la ventaja no depende necesariamente del tamaño, sino de la capacidad para estandarizar datos, aprovechar las plataformas digitales y utilizar la tecnología para encontrar socios adecuados y responder a las necesidades del mercado, ampliando así sus oportunidades de participar en las cadenas de suministro y expandirse internacionalmente./.

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