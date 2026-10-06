Vicepresidenta de Vietnam llama a impulsar autoaprendizaje y desarrollo del talento

Hanoi (VNA)- La vicepresidenta de Vietnam Vo Thi Anh Xuan recibió hoy aquí a una delegación participante en el Congreso Nacional de reconocimiento de modelos destacados de aprendizaje y en la conferencia de revisión quinquenal de la implementación de las Decisiones Nº 387/QĐ-TTg y Nº 677/QĐ-TTg del Primer Ministro sobre la promoción del estudio.



Durante el encuentro, la vicejefa del Estado destacó que valorar el estudio, el conocimiento y el talento constituye una tradición y un valor perdurable del pueblo vietnamita.



Recordó que el Presidente Ho Chi Minh concedía especial importancia al estudio, el autoaprendizaje y el aprendizaje permanente. Esta tradición ha seguido fortaleciéndose, alentando a los vietnamitas a ampliar sus conocimientos y capacidades, desarrollar su creatividad y contribuir al desarrollo nacional.



Tras más de 40 años de Renovación, la educación y formación, la promoción del estudio y el talento y la construcción de una sociedad del aprendizaje han alcanzado importantes resultados, con una destacada contribución de la Asociación para la Promoción del Estudio de Vietnam durante sus 30 años de desarrollo.



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, la vicepresidenta reconoció los esfuerzos de sus organizaciones y cuadros, y elogió a los participantes como ejemplos de espíritu de aprendizaje.



Señaló que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo con oportunidades y desafíos. La Resolución Nº 71-NQ/TW del Buró Político reafirma que la educación y formación constituye una política nacional prioritaria y determina el futuro de la nación. Por su parte, el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, ha destacado que la construcción de una sociedad del aprendizaje y el aprendizaje permanente son la base para formar una nación del aprendizaje y una nación innovadora.



La vicepresidenta pidió elevar la labor de promoción del estudio y el talento, no solo alentando el aprendizaje, sino también despertando el espíritu de autoaprendizaje y creando condiciones para que todos puedan desarrollar sus capacidades, especialmente en sectores estratégicos.



Instó a renovar los contenidos y métodos de trabajo, mejorar los modelos de aprendizaje, impulsar la transformación digital y facilitar el acceso al conocimiento en cualquier momento y lugar.



También pidió prestar especial atención a los habitantes de zonas remotas, fronterizas e insulares, las minorías étnicas, los trabajadores, las personas mayores y los grupos vulnerables, para que nadie quede atrás; fortalecer la Asociación y formar cuadros comprometidos y capaces de movilizar y conectar a la población.



Para el período 2026-2030, la Asociación continuará diversificando los modelos de aprendizaje, con el “ciudadano que aprende” como eje central y la transformación digital y la inteligencia artificial como avances estratégicos. Asimismo, promoverá la digitalización de la evaluación de los modelos de aprendizaje y orientará sus actividades hacia las bases./.





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