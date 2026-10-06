Comunicado de prensa sobre la segunda jornada del IV Pleno del Comité Central del PCV

Hanoi (VNA) – El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) continuó hoy en Hanoi la segunda jornada de trabajo de su IV Pleno correspondiente al XIV mandato.



Por la mañana, bajo la presidencia del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, los miembros del Comité Central debatieron el proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y de un sistema político íntegro, sólido y eficaz en todos sus aspectos, en respuesta a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era.



También examinaron el balance quinquenal de la implementación de la Resolución Nº 28-NQ/TW, emitida el 17 de noviembre de 2022 por el Comité Central del XIII mandato, sobre la continuación de la renovación de los métodos de liderazgo y gobernanza del Partido sobre el sistema político en la nueva etapa.



Evaluaron el balance de la implementación de la Resolución Nº 26-NQ/TW, emitida el 19 de mayo de 2018 por el Comité Central del XII mandato, sobre la construcción de un contingente de cuadros de todos los niveles, especialmente del nivel estratégico, que reúnan las cualidades, capacidades y prestigio necesarios para cumplir las tareas encomendadas.



En la sesión vespertina, los miembros del Comité Central trabajaron en grupos para discutir el proyecto de “Estrategia nacional para atraer y aprovechar el talento en los sectores y ámbitos clave al servicio de un desarrollo rápido y sostenible del país”.



Analizaron el reglamento acerca de la participación de los militantes del Partido en actividades de inversión y negocios, que sustituirá al Reglamento Nº 15-QĐ/TW, del 28 de agosto de 2006, del Comité Central del PCV del X mandato, sobre el tema.



Además, deliberaron sobre el reglamento de inspección, supervisión y disciplina del Partido, que sustituirá al Reglamento Nº 21-QĐ/TW, emitido el 11 de abril de 2026.



El Comité Central continuará mañana sus trabajos conforme al programa previsto./.





VNA