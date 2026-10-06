Visita del primer ministro de Vietnam a Laos reviste especial importancia

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, realizará una visita oficial a Laos los días 8 y 9 de octubre, con el objetivo de seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



La visita del jefe del Gobierno vietnamita responde a una invitación de su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane sobre la importancia de la visita, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, señaló que esta tiene lugar mientras ambos países despliegan activamente las resoluciones de los respectivos congresos nacionales del Partido, orientadas a materializar sus objetivos de desarrollo en la nueva etapa. Al mismo tiempo, la situación regional e internacional evoluciona con rapidez y complejidad, lo que exige una coordinación más estrecha y una mayor capacidad de autonomía, autosuficiencia y apoyo mutuo.



Según el embajador, la visita reviste especial importancia, ante todo, por su carácter de continuidad estratégica de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de más alto nivel de ambos países.



Se trata de la primera visita oficial a Laos de Le Minh Hung como primer ministro y también de su primera visita bilateral al extranjero. Asimismo, figura entre los primeros dirigentes extranjeros de alto nivel recibidos por el primer ministro Saleumxay Kommasith y el presidente de la Asamblea Nacional, Sonexay Siphandone, en sus nuevos cargos. La visita transmite así un claro mensaje sobre las prioridades de la política exterior de Vietnam en el nuevo mandato.



La visita reafirma también la importancia que ambos países conceden a sus relaciones y su prioridad de preservar y desarrollar los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica. En este sentido, permitirá concretar progresivamente el contenido de la “conexión estratégica” como orientación transversal de las relaciones bilaterales, mediante el fortalecimiento de la confianza política y la coordinación en cuestiones estratégicas relacionadas con el desarrollo, la cooperación económica, la defensa y seguridad, las infraestructuras, la energía y los recursos humanos.



Los dos primeros ministros intercambiarán medidas para acelerar la aplicación de los compromisos, acuerdos y documentos suscritos, así como de los resultados de las visitas de alto nivel, identificarán las cuestiones que requieren solución y acordarán orientaciones y medidas destinadas a elevar la eficacia de la cooperación y generar nuevos motores de crecimiento, especialmente en comercio e inversión.



También definirán ámbitos prioritarios capaces de reforzar la conexión entre ambas economías, incluidos los mecanismos institucionales, las finanzas y la moneda, el transporte, la logística, la energía, las telecomunicaciones, la transformación digital, el turismo y la educación y formación.



En el plano multilateral, la visita permitirá a ambos primeros ministros intercambiar opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y reforzar la coordinación en la ASEAN, las Naciones Unidas y otros mecanismos multilaterales.



Minh Tam subrayó que el principal objetivo de la visita es convertir las orientaciones y el alto compromiso político de los dirigentes de ambos países en avances concretos, proyectos y beneficios tangibles.



Señaló que, aunque las relaciones políticas gozan de un alto nivel de confianza y los mecanismos de cooperación se mantienen regularmente, es necesario que esta estrecha vinculación política se refleje de forma más proporcional en la cooperación económica y la interconexión entre ambas economías.



En los primeros ocho meses de 2026, empresas vietnamitas registraron 21 nuevos proyectos de inversión en Laos, por un valor total cercano a 700 millones de dólares, elevando a 301 el número de proyectos vietnamitas en el país vecino, con un capital acumulado superior a siete mil millones de dólares.



Vietnam es actualmente el segundo mayor inversor en Laos. El comercio bilateral superó los 1,6 mil millones de dólares, creando una base para avanzar hacia el objetivo de cinco mil millones de dólares de comercio en el próximo período y de 10 mil millones de dólares de comercio y más de 10 mil millones de dólares de inversión para 2030.



El embajador consideró prioritario acelerar los proyectos estratégicos y eliminar los obstáculos institucionales y de ejecución, especialmente en transporte, logística, energía y grandes proyectos de inversión con capacidad de generar efectos multiplicadores.



También llamó a profundizar la interdependencia económica mediante vínculos de largo plazo en producción, energía, materias primas, logística, mercados y cadenas de suministro, aprovechando las ventajas complementarias de ambos países.



Según el embajador, la construcción de corredores económicos efectivos requiere avanzar simultáneamente en cuatro ámbitos: infraestructuras de transporte y logística; energía y producción; instituciones e infraestructuras digitales; y recursos humanos.



Vietnam y Laos deben, por tanto, impulsar proyectos estratégicos de conectividad, como la autopista Hanoi-Vientiane, el ferrocarril Vang Ang-Vientiane y las conexiones por carretera este-oeste, junto con el desarrollo de los pasos fronterizos y del puerto de Vung Ang, dijo.



Precisó que en los primeros ocho meses de 2026, las mercancías procedentes de Laos representaron el 40,2% del volumen total de carga gestionado por los tres muelles administrados por la empresa del Puerto Internacional Laos-Vietnam en Vung Ang, lo que evidencia el creciente papel de la conectividad logística.



A la infraestructura debe acompañar el desarrollo de centros logísticos, zonas económicas fronterizas, producción, transformación, energía y cadenas de suministro. En particular, la cooperación energética puede convertirse en un pilar de la interdependencia a largo plazo.



Laos posee un gran potencial hidroeléctrico, eólico y solar, mientras que Vietnam necesita ampliar sus fuentes de energía para satisfacer las demandas de su desarrollo, dijo, e informó que ambos países están impulsando el comercio de electricidad y estudiando nuevas líneas de transmisión y sistemas transfronterizos de transporte y almacenamiento de combustibles.



Asimismo, es necesario reforzar la conexión institucional, financiera y digital, mediante la simplificación de los procedimientos de importación y exportación, la modernización de las aduanas y pasos fronterizos, el intercambio de datos, la ampliación de los pagos en moneda nacional y el comercio electrónico transfronterizo, apuntó.



Acotó que la formación de recursos humanos debe responder cada vez más a las necesidades de desarrollo de Laos y a los proyectos bilaterales, especialmente en logística, transporte, energía, tecnología digital, agricultura de alta tecnología, industria de transformación, finanzas y gestión.



Minh Tam destacó además la importancia de seguir promoviendo la cooperación en educación y formación, cultura e intercambio entre los pueblos, especialmente entre las nuevas generaciones.



Señaló que la cohesión estratégica no debe limitarse a la cooperación política, sino traducirse en una creciente complementariedad económica y en proyectos conjuntos que generen valor y beneficios para ambos pueblos y sus empresas.



Según el embajador, las relaciones Vietnam-Laos han alcanzado avances importantes en seis ámbitos: elevada confianza política; defensa y seguridad como pilares fundamentales; cooperación económica e inversión como punto destacado; culminación de importantes proyectos; coordinación para superar dificultades y acelerar proyectos; y resultados positivos en educación y formación, cultura, intercambio entre los pueblos y cooperación entre ministerios, sectores y localidades.



Con ello, la relación Vietnam-Laos avanza hacia una nueva etapa, en la que la “cohesión estratégica” no se limita a la cooperación política, sino que busca una mayor convergencia de intereses nacionales. La prosperidad y el desarrollo de un país deben convertirse en un impulso y una plataforma para el desarrollo del otro./.

VNA