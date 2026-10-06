Vietnam y Panamá, puente de conexión entre el Sudeste Asiático y América Latina

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa presidieron hoy en Hanoi un banquete de bienvenida en honor al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su cónyuge.



En su alocución durante el evento, el secretario general y presidente To Lam destacó la especial trascendencia de la visita del mandatario panameño y su esposa para las relaciones bilaterales, y expresó su convicción de que este encuentro no solo reanuda los contactos de alto nivel después de un período prolongado, sino que también dará un nuevo impulso a los vínculos entre Vietnam y Panamá en esta nueva etapa de desarrollo.



A pesar de encontrarse geográficamente en extremos opuestos del planeta, ambos países comparten una cercanía especial. Esta afinidad nace de la empatía entre dos pueblos que han atravesado largas luchas para recuperar y defender su independencia nacional y su derecho a la autodeterminación, responde a la aspiración común de ser dueños de su propio destino y, en la actualidad, de avanzar hacia la paz, el desarrollo y un futuro próspero para sus ciudadanos.



El líder vietnamita expresó que su país siempre recordará con gratitud la valiosa solidaridad y el apoyo brindados por los pueblos de América Latina, incluido el de Panamá, durante los años de lucha por la independencia y la reunificación nacional.



Según dijo, las similitudes culturales y en la vida cotidiana contribuirán a estrechar los lazos entre los ciudadanos vietnamitas y panameños, haciendo que la amistad no solo se cultive a nivel estatal, sino que se transforme en un vínculo cada vez más profundo entre ambos pueblos. Una relación basada en el afecto sincero y el respeto mutuo posee una vitalidad duradera.



El dirigente anfitrión enfatizó que, tras más de medio siglo, las relaciones bilaterales han registrado avances notables. Panamá se ha consolidado como un socio tradicional de gran importancia para Vietnam en América Latina y como su principal socio comercial en Centroamérica, con un intercambio bilateral que alcanzó cerca de 500 millones de dólares en 2025.



Asimismo, expresó su deseo de que Panamá continúe siendo un puente que acerque a Vietnam a América Latina y el Caribe, mientras que Vietnam se consolide como un enlace de Panamá con el Sudeste Asiático. Confió en que el entendimiento mutuo y la amistad entre ambos pueblos seguirán siendo el pilar para abrir nuevas oportunidades en beneficio de ambas partes y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo regional.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa reciben al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su cónyuge. (Foto: VNA)



Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó que, más allá del protocolo diplomático, prevalece una entrañable amistad construida a lo largo de los años sobre la base del respeto mutuo, la cooperación sincera y el deseo compartido de acercar a ambos pueblos.



El mandatario visitante destacó que el pueblo de Panamá guarda un profundo agradecimiento a Vietnam por el hito del 6 de noviembre de 1979, fecha en que Vietnam se convirtió en el primer país del mundo en adherirse al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá. Destacó que aquel gesto representó un acto de gran valentía y confianza en la soberanía panameña, y renovó en esta ocasión su agradecimiento en nombre de su nación.



El presidente Mulino elogió los notables logros alcanzados por Vietnam durante las últimas cuatro décadas, fruto de una visión a largo plazo, metas claras y un firme compromiso con la industrialización, la innovación y las industrias tecnológicas.



Reiteró que Panamá puede actuar como puerta de acceso de Vietnam a América Latina y el Caribe, del mismo modo que Vietnam representa una puerta de entrada de Panamá al Sudeste Asiático: dos puertas y dos puentes en continentes distintos, pero unidos por la valoración mutua y el aprendizaje compartido y la voluntad de trabajar juntos.



Los acuerdos de cooperación suscritos durante esta visita constituyen un claro testimonio de la voluntad política de profundizar y concretar la colaboración bilateral. Satisfecho con el estado de la amistad entre ambos países, el presidente Mulino afirmó que aún existe un amplio potencial por explorar, ratificó que las puertas de Panamá permanecen abiertas para Vietnam y concluyó que este viaje marca un nuevo comienzo y un renovado compromiso con un futuro prometedor para ambas naciones./.