Política

Visita de premier vietnamita a Camboya reforzará la solidaridad bilateral

La visita del primer ministro Le Minh Hung a Camboya busca consolidar la solidaridad y fortalecer las relaciones bilaterales mediante una mayor cooperación y coordinación.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. (Foto: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA)- La próxima visita del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Camboya contribuirá a consolidar los estrechos lazos de solidaridad entre ambos países, al tiempo que reafirmará su determinación conjunta de continuar fortaleciendo y profundizando las relaciones bilaterales, según un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya.

En su anuncio, el Ministerio informó que el primer ministro Le Minh Hung realizará una visita oficial a Camboya, del 9 al 10 del corriente mes, en respuesta a la invitación de su homólogo anfitrión, Hun Manet.

Durante su estancia, el primer ministro Le Minh Hung será recibido en audiencia por el rey Norodom Sihamoni y la reina madre Norodom Monineath Sihanouk. Asimismo, realizará visitas de cortesía al presidente del Senado, Hun Sen, y a la presidenta de la Asamblea Nacional, Khuon Sudary, y mantendrá conversaciones con su homólogo camboyano, Hun Manet.

Los líderes de ambos países abordarán medidas para estrechar aún más las relaciones de amistad tradicional, ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa e intercambiarán puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés común./.

VNA
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