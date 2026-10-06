Vietnam concede importancia a sus tradicionales lazos de amistad con Panamá, afirma máximo dirigente

Hanoi (VNA)- Vietnam concede importancia a los tradicionales lazos de amistad con Panamá y reconoce el papel y la posición estratégica del país centroamericano en la región y en el escenario internacional, patentizó hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante sus conversaciones en Hanoi con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.



En un ambiente de sinceridad, franqueza y confianza mutua, el secretario general y presidente To Lam dio una calurosa bienvenida al presidente José Raúl Mulino en su visita oficial a Vietnam. Subrayó el trascendental significado de este encuentro, al tratarse de la primera visita a nivel de jefes de Estado entre ambos países en los últimos 14 años, celebrada poco después de que Vietnam y Panamá conmemoraran, en 2025, el 50.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.



El líder vietnamita informó sobre la situación socioeconómica y la política exterior de Vietnam, así como sus orientaciones estratégicas de desarrollo para el próximo período.



Con una economía dinámica y el Canal de Panamá, junto con un sistema regional de conectividad marítima, aérea, logística y financiera, Panamá puede potenciar, en alianza con Vietnam, su papel como puerta de entrada comercial y centro logístico entre el Sudeste Asiático y América Latina, sostuvo.



El dirigente anfitrión manifestó su convicción de que ambos países continuarán aprovechando eficazmente las oportunidades de cooperación en comercio, agricultura, transporte marítimo, aviación, logística y transformación digital, impulsando un desarrollo bilateral cada vez más sustancial, eficaz y sostenible, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en ambas regiones.



Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino expresó el agradecimiento de su país a Vietnam por haber sido la primera nación del mundo en adherirse, en 1979, en el Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.



Asimismo, felicitó al Estado y al pueblo de Vietnam por los destacados logros alcanzados tras más de 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación). El mandatario afirmó que Panamá considera a Vietnam un socio prioritario en la región de Asia-Pacífico y ratificó la plena disposición de su país a actuar como puente conector entre Vietnam y las economías latinoamericanas.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Ambos líderes aplaudieron la evolución positiva de las relaciones bilaterales y destacaron el amplio margen de cooperación y el elevado grado de complementariedad entre ambas economías, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión. Asimismo, mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre las orientaciones estratégicas destinadas a dotar a la relación bilateral de mayor profundidad, pragmatismo y eficacia.



En este contexto, acordaron incrementar el intercambio de delegaciones a todos los niveles a través de los canales del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo; fortalecer la presencia diplomática y consular en cada país; y mantener de manera regular y efectiva los mecanismos de diálogo y cooperación bilateral, como las Consultas Políticas y la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión.



Asimismo, convinieron en respaldarse mutuamente para estrechar los lazos con las organizaciones regionales a las que pertenecen, en particular la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



Ambas partes acordaron ampliar la colaboración en agricultura, telecomunicaciones, infraestructura, transporte, logística portuaria, banca, turismo, cultura, educación e intercambios pueblo a pueblo. También convinieron en intensificar el intercambio de experiencias y la cooperación para el desarrollo agrícola sostenible, incluida la apertura recíproca de mercados para los productos agropecuarios de ambas naciones.



Asimismo, coincidieron en promover la conectividad y la cooperación a nivel local, destacando los vínculos entre Ciudad Ho Chi Minh y Ciudad de Panamá, con el fin de compartir experiencias y prestarse apoyo mutuo en el establecimiento de centros financieros integrados con puertos marítimos, servicios logísticos y depósitos aduaneros.



Los dos mandatarios ratificaron además la necesidad de reforzar la cooperación en materia de seguridad, aplicación de la ley y lucha contra la delincuencia transnacional, sentando bases sólidas para ampliar los intercambios bilaterales en múltiples áreas.



En el ámbito multilateral, las partes acordaron mantener la coordinación y el apoyo mutuo en organizaciones internacionales y foros multilaterales, intercambiar puntos de vista sobre temas regionales e mundiales de interés común, y defender los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



En particular, respaldaron la preservación de la libertad y la seguridad de la navegación marítima y aérea, así como la solución pacífica de controversias sobre la base del respeto al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de la institución multilateral sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En este contexto, el presidente José Raúl Mulino invitó al secretario general y presidente To Lam a realizar una visita a Panamá, lo que marcaría un nuevo hito histórico en las relaciones bilaterales.



Previamente, en la misma jornada, la delegación gubernamental de alto nivel de Panamá, encabezada por el presidente José Raúl Mulino y su esposa, rindió homenaje y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires y en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, además de mantener encuentros con directivos de empresas vietnamitas del sector del transporte marítimo./.