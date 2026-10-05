Vietnam busca convertir la cultura en motor del desarrollo

Hanoi (VNA) - El seminario científico nacional “Promover los valores culturales vietnamitas como un importante motor para el desarrollo del país en la nueva era” reunirá a unos 200 delegados el 10 de octubre en Hanoi, informó hoy Trieu The Hung, subjefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, en una rueda de prensa.

Según el funcionario, la cultura siempre ha ocupado un lugar especial en la construcción, defensa y desarrollo del país. En la nueva etapa, el reto no consiste sólo en preservar y promover los valores culturales, sino también en convertirlos en recursos, fuerza de cohesión y motores directos del desarrollo nacional, cuestión central que abordará el seminario.

Uno de los aspectos destacados será la coordinación entre la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública. Esta cooperación refleja una visión más amplia de la cultura, que no se limita al patrimonio, el arte y las actividades creativas, sino que también está estrechamente vinculada al desarrollo humano, la construcción de un entorno social, el mantenimiento de la disciplina, el Estado de derecho y la garantía de la seguridad nacional.

Trieu The Hung subrayó que cultura, desarrollo y seguridad mantienen una estrecha relación. Una cultura sólida contribuye a construir una sociedad disciplinada, resiliente y con capacidad de innovación, mientras que un entorno seguro y estable favorece el desarrollo cultural y la difusión de valores positivos.

Por su parte, el teniente general Phan Xuan Tuy, director de la Academia Política de Seguridad Popular, señaló que el seminario analizará nuevas perspectivas sobre el desarrollo y la promoción de los valores y la fuerza de la cultura y el pueblo vietnamitas en la nueva era. También abordará los “cuellos de botella” que deben eliminarse y los retos para preservar y promover los valores culturales en relación con la protección de la seguridad cultural.

Los participantes debatirán además recomendaciones para perfeccionar las políticas y aplicar mecanismos estrictos, con el fin de liberar recursos y generar nuevos espacios e impulsos para el desarrollo de la cultura./.

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