Economía de baja altitud de Vietnam podría alcanzar 500 millones de dólares en 2035

Hanoi (VNA) - Vietnam busca desarrollar un ecosistema de economía de baja altitud que vaya más allá de la fabricación de drones e incluya aplicaciones, servicios de datos e infraestructuras de apoyo, ante las nuevas oportunidades que ofrecen los vehículos aéreos no tripulados (UAV) en sectores como la agricultura, la logística, la energía y el transporte.



Nguyen Van Thuat, subdirector del Departamento de Economía y Sociedad Digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hizo estas declaraciones en un reciente foro sobre el desarrollo de la economía de baja altitud y la promoción de aplicaciones de tecnología espacial en Vietnam.



Este concepto engloba un ecosistema de aeronaves que operan desde el nivel del suelo hasta alturas de unos 1.000-3.000 metros, según la definición de cada país.



De acuerdo con MarketsandMarkets, el mercado mundial de UAV podría alcanzar unos 40 mil millones de dólares en 2030. Sin embargo, si se incluyen los servicios aplicados a la agricultura, la logística y otras industrias, el valor de la economía mundial de baja altitud podría llegar a unos 488 mil millones de dólares en 2035, señaló Van Thuat.



Vietnam se encuentra todavía en una etapa inicial, pero se prevé que su economía de baja altitud crezca alrededor de un 13% anual y alcance potencialmente los 500 millones de dólares en 2035.



Van Thuat subrayó que la estrategia nacional no debe centrarse únicamente en producir equipos, sino en construir un ecosistema completo y participar en mayor medida en la cadena de valor.



“Los propios UAV no generan valor directamente. El valor reside en los vuelos, los datos recopilados y la capacidad de aprovecharlos para resolver problemas reales”, afirmó.



Las aplicaciones pueden extenderse a la agricultura, la electricidad y la energía, el transporte, la gestión de diques y la atención sanitaria. Para desarrollarlas, sin embargo, Vietnam necesita avanzar tanto en tecnología como en regulación.



Actualmente, el país carece de un marco normativo específico para la economía de baja altitud. Van Thuat consideró importante desarrollar las instituciones y las normas, pero señaló que no debería esperarse a completar todo el marco jurídico para poner en marcha el sector. Propuso crear entornos controlados que permitan probar tecnologías e introducir gradualmente nuevos modelos en la práctica.



También será necesario establecer estándares y gestionar la asignación de frecuencias de radio. En virtud de la Decisión 1493, Vietnam ha identificado 10 grupos de tecnologías estratégicas, cuya implementación se divide en los períodos 2026-2030 y 2031-2035, con énfasis en el dominio de tecnologías y productos estratégicos.



El desarrollo de recursos humanos constituye igualmente una prioridad, desde estudiantes de escuelas y universidades hasta investigadores doctorales, ingenieros y especialistas. Los estudiantes destacados pueden recibir una ayuda de 1.000 millones de dongs al año durante tres años para estudios, investigación, publicaciones internacionales e intercambios académicos, mientras que para el área profesional se busca formar y atraer talento con competitividad internacional.



Bui The Duy, presidente de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU), señaló que la economía de baja altitud combinará tecnologías avanzadas de UAV con aplicaciones en logística, agricultura y transporte inteligente, acercando las tecnologías emergentes a la vida cotidiana.



La VNU desarrolla formación e investigación en diseño y fabricación de UAV y trabaja para establecer centros de formación de pilotos destinados a la agricultura, la búsqueda y rescate, el transporte y la logística. En su campus de Hoa Lac, también coopera con grupos de logística y automatización para establecer centros y laboratorios dedicados a la investigación, formación y localización de tecnologías de baja altitud.



The Duy citó aplicaciones que ya se desarrollan en Vietnam, como el uso de UAV para transportar suministros médicos y las zonas piloto establecidas en varias localidades y sectores. En las zonas rurales, especialmente en la agricultura, su adopción avanza con rapidez.



Muchos huertos de durián de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) ya utilizan UAV para tareas periódicas de riego y fumigación, con trabajadores capacitados como pilotos. Durante las recientes tormentas e inundaciones, estos equipos también fueron empleados para localizar a personas aisladas y entregar alimentos y suministros esenciales./.

VNA