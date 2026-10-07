Vietnam impulsa sus marcas para elevar la competitividad nacional

Hanoi (VNA)- Tras más de dos décadas de implementación, el Programa de Marca Nacional de Vietnam ha contribuido a elevar la competitividad de las empresas, aumentar el valor de la marca nacional y mejorar la posición de los productos vietnamitas en el mercado internacional.



En una entrevista con la prensa con motivo del anuncio de los productos reconocidos con la Marca Nacional en 2026, el viceministro de Industria y Comercio Luong Hoang Thai destacó que este es un programa gubernamental especial de promoción comercial a largo plazo, que vincula el desarrollo de las marcas de productos y empresas con la mejora del prestigio y la competitividad del país.



Después de más de 20 años, el Programa ha establecido un marco integral para que el Estado y las empresas contribuyan conjuntamente a construir la marca de Vietnam, sobre la base de la calidad, la innovación y la capacidad pionera.



Según Brand Finance, una organización de valoración de marcas con sede en el Reino Unido, en 2026 el valor de la Marca Nacional de Vietnam se aproximó a los 462,28 mil millones de dólares, un 45,14% más que en 2020, lo que sitúa al país en el puesto 32 entre 193 economías clasificadas.



En este resultado, el Programa ha coadyuvado al desarrollo de una comunidad empresarial cuyos productos cuentan con el reconocimiento de la Marca Nacional. Estas empresas representan el 50% de las 50 marcas más valiosas de Vietnam, mientras que cinco de ellas figuran entre las 10 primeras y concentran alrededor del 69,1% del valor total de este grupo.



Hoang Thai señaló que las empresas cuyos productos han sido reconocidos con la Marca Nacional constituyen una de las fuerzas fundamentales para impulsar la producción, ampliar las exportaciones y mejorar la competitividad de la economía. A lo largo de 10 ediciones de selección, el número de empresas reconocidas pasó de 30, con 50 productos en 2008, a 227 empresas, con 499 productos, en 2026.



El viceministro vietnamita de Industria y Comercio Luong Hoang Thai (Foto. VNA)



En 2025, las 227 empresas reconocidas en 2026 registraron ingresos totales superiores a 96,26 mil millones de dólares, mientras que sus ingresos por exportaciones alcanzaron unos 10,09 mil millones de dólares. Estas empresas aportaron aproximadamente 5,12 mil millones de dólares al presupuesto estatal y generaron empleo para más de 760.000 trabajadores. Asimismo, destinaron cerca de 192,51 millones de dólares a programas de bienestar social.



En cuanto al fortalecimiento de la competitividad, las compañías invirtieron casi 1,68 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, un aumento superior al 6% respecto a 2024. Además, registraron cerca de 5.700 marcas, patentes y soluciones útiles, y obtuvieron más de 2.400 certificados y estándares internacionales.



El énfasis en la tecnología, la calidad y el cumplimiento de las normas internacionales permite elevar la productividad, aumentar el valor añadido de los productos y ampliar el acceso a nuevos mercados, evaluó Hoang Thai.



De cara al próximo período, reveló que el Programa de Marca Nacional de Vietnam se centrará en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo de la Marca Nacional hasta 2035, con visión a 2045. La estrategia buscará vincular el desarrollo de las marcas de productos, empresas y sectores con la Marca Nacional.



Sobre esta base, el Programa continuará fortaleciendo la capacidad de las empresas para construir y gestionar sus marcas, tomando como pilares la calidad, la innovación y la capacidad pionera. Se dará prioridad al impulso de la transformación digital y la transición verde, así como al cumplimiento de las normas internacionales.



Paralelamente al fortalecimiento de las capacidades internas, se apoyará a las marcas vietnamitas para ampliar su presencia en los mercados regionales e internacionales mediante una mayor promoción comercial, la protección de las marcas y el fortalecimiento de los vínculos con en los ámbitos de la diplomacia, la cultura, el turismo y la información exterior.



El objetivo transversal es avanzar de “hecho en Vietnam” a “crear valor desde Vietnam”, y de participar en las cadenas globales de valor a elevar la posición del país en ellas, contribuyendo así a consolidar la presencia y el atractivo de Vietnam en el mercado internacional, significó Hoang Thai./.