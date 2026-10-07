Vietnam y la ASEAN sitúan a las personas en el centro del desarrollo social

Nueva York (VNA) - Vietnam y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) reafirmaron su compromiso de situar a las personas en el centro del desarrollo social, con especial atención a los grupos vulnerables.



La Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera Comisión) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) celebró el 6 de octubre en la sede de la ONU en Nueva York su debate general anual sobre desarrollo social. En representación de LA ASEAN, intervino el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU.



En su discurso, el diplomático vietnamita destacó que la ASEAN considera el desarrollo social una prioridad y ha logrado resultados positivos en los últimos años.



En el primer año de implementación de la Visión ASEAN 2045, la agrupación promueve un enfoque más integral y articulado del desarrollo social, con énfasis en fortalecer la protección social, reducir la brecha digital, adaptarse al envejecimiento de la población, fomentar el papel de los jóvenes y ampliar la participación de las personas con discapacidad.



La ASEAN continuará coordinándose estrechamente con la ONU en el marco del Plan de Acción ASEAN-ONU para 2026-2030, con el objetivo de convertir los compromisos sobre el desarrollo social en resultados concretos y sostenibles que mejoren la vida de las personas, especialmente de los grupos vulnerables.



Ese mismo día, en su intervención a título nacional, Do Hung Viet reafirmó que Vietnam mantiene una política coherente de situar a las personas en el centro del desarrollo, vinculando el crecimiento económico con la protección social y la mejora de los servicios sociales.



Entre los resultados destacados, señaló la reducción de la tasa de pobreza multidimensional a alrededor del 1,3% en 2025 y una cobertura del seguro de salud superior al 95%. Asimismo, la educación pública, desde el nivel preescolar hasta el final de la enseñanza secundaria, es gratuita en términos de matrícula, mientras que los reconocimientos médicos periódicos gratuitos se están implementando en todo el país.



Vietnam también acelera la transformación digital para ampliar el acceso a los servicios sociales y reducir gradualmente las brechas entre las distintas zonas y grupos de población.



Do Hung Viet señaló que, para cumplir eficazmente los compromisos alcanzados en Doha (Qatar), es necesario garantizar a los países en desarrollo recursos financieros suficientes, estables y más accesibles para mantener las inversiones en desarrollo social; reforzar la cooperación internacional en transferencia de tecnología, infraestructura digital, datos y desarrollo de recursos humanos, promoviendo la cooperación Sur-Sur y triangular; y destacar el papel activo de cada país, asegurando que el apoyo internacional responda a sus prioridades y condiciones específicas.



El embajador reafirmó que Vietnam seguirá fortaleciendo la cooperación con la ONU y sus socios para convertir los compromisos sobre desarrollo social en resultados concretos y sostenibles, en favor de una vida mejor para todas las personas./.

VNA