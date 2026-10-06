Tailandia, Laos y Myanmar unen esfuerzos para combatir la contaminación transfronteriza por bruma

Bangkok (VNA) - Tailandia, Laos y Myanmar han puesto oficialmente en marcha un plan de acción conjunto para hacer frente a la contaminación estacional por bruma y los incendios forestales, un grave problema medioambiental que afecta a amplias zonas de la subregión del Mekong.



La iniciativa tripartita fue puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia, en coordinación con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de ese país y los gobiernos de Laos y Myanmar.



El Plan de Acción Conjunto, conocido como Estrategia CLEAR Sky (2024-2030), tiene como objetivo reducir los focos de incendio, reforzar la vigilancia de la calidad del aire y promover una gestión más sostenible de la tierra. La estrategia establece cinco prioridades: mantener el compromiso, aprovechar los mecanismos existentes, compartir experiencias, desarrollar una red de monitoreo de la calidad del aire y fortalecer la respuesta ante emergencias.



La estrategia se basa en un acuerdo trilateral alcanzado en abril de 2023 y complementa el Acuerdo de la ASEAN sobre Contaminación Transfronteriza por Bruma.



Los tres países elaborarán un mapa conjunto de riesgo de incendios, reforzarán la cooperación entre sus respectivos cuerpos de bomberos y desarrollarán un sistema de monitoreo conjunto que proporcione datos en tiempo real sobre la calidad del aire y las partículas PM2,5. También mejorarán los sistemas de alerta a la población y estudiarán los efectos de la bruma sobre la salud, la economía y el medio ambiente.



El plan también promueve prácticas agrícolas sostenibles, la transferencia de tecnología y campañas de concienciación pública para reducir la quema de residuos agrícolas. Además, los tres países prevén reforzar la aplicación de la normativa y la coordinación entre los organismos competentes en materia de medio ambiente, agricultura, salud y seguridad.



Un grupo de trabajo conjunto, integrado por los puntos focales nacionales de los tres países, supervisará la ejecución del plan y se reunirá al menos una vez al año.



El plan también hace un llamamiento a otros miembros de la ASEAN, al sector privado y a los socios internacionales para que apoyen los esfuerzos destinados a abordar de manera integral las causas profundas de la contaminación estacional transfronteriza por bruma./.

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