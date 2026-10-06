Tailandia implementa sistema de IA para gestionar el suministro agrícola

Bangkok (VNA) - El Ministerio de Comercio de Tailandia ha puesto en marcha un sistema de gestión agrícola basado en inteligencia artificial (IA) que permite analizar datos y pronosticar la producción y los precios de los cultivos, facilitando a las autoridades la identificación de riesgos y la adopción de medidas antes de que surjan problemas.



El sistema, denominado “Near Harvest” (Cercanía a la Cosecha), fue desarrollado por la Oficina de Política y Estrategia Comercial (TPSO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Comercio, y presentado oficialmente el 30 de septiembre. Su desarrollo fue fruto de la colaboración entre cuatro ministerios: Comercio; Agricultura y Cooperativas; Educación Superior, Ciencia, Investigación e Innovación; y Economía y Sociedad Digitales.



El sistema se está probando inicialmente con la producción de arroz, antes de extender su aplicación a otros productos agrícolas.



Según el Ministerio de Comercio, la plataforma integra datos sobre producción, precios y condiciones locales para prever cuándo y dónde llegarán los cultivos al mercado, así como estimar los volúmenes. También permite identificar zonas que podrían afrontar un exceso de oferta y una presión a la baja sobre los precios, lo que facilita a las autoridades preparar respuestas oportunas.



Nanthaphong Chiralertpong, director de la TPSO, señaló que el principal desafío de Tailandia para estabilizar los precios agrícolas no es la falta de datos, sino que la información clave está dispersa entre distintos organismos.



La IA y las tecnologías digitales pueden contribuir a conectar y analizar estos conjuntos de datos para ofrecer una visión integral de la producción, las superficies cultivadas, los volúmenes obtenidos, los mercados y los precios, afirmó.



Una de las principales características del sistema es el uso de datos de los registros de explotaciones agrícolas e imágenes satelitales para pronosticar las fechas de cosecha, los volúmenes de producción y las zonas donde grandes cantidades de productos podrían llegar al mercado al mismo tiempo. Esta información se analiza junto con los precios locales para evaluar tanto los niveles de oferta como la posible presión sobre los precios.



El sistema permite identificar las zonas de riesgo a nivel de subdistrito, lo que ayuda a las autoridades a adaptar sus respuestas a las condiciones específicas de cada localidad, en lugar de aplicar un enfoque uniforme.



Cuando se identifica una zona que podría experimentar una gran afluencia de productos y posibles riesgos para los precios, las autoridades locales pueden evaluar y aplicar rápidamente las medidas necesarias. De este modo, el modelo de gestión pasa de reaccionar ante los problemas una vez que se producen a anticiparse a los riesgos y prepararse con antelación.



El sistema presta servicio tanto a las autoridades centrales como a las locales. A nivel central, los funcionarios pueden supervisar la situación agrícola general, identificar las zonas de mayor riesgo y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. Por su parte, las oficinas comerciales provinciales y los organismos locales pueden utilizar los datos para hacer un seguimiento de la producción, evaluar riesgos, proponer o aplicar medidas e informar de los resultados a través de la plataforma.



Asimismo, los organismos agrícolas pueden utilizar estos datos para supervisar la producción local y reforzar el intercambio de información entre las distintas entidades gubernamentales.



El Ministerio de Comercio de Tailandia pretende utilizar el sistema no solo para gestionar el suministro agrícola y estabilizar los precios, sino también para aumentar el valor de los productos a lo largo de toda la cadena, desde la producción y la cosecha hasta el procesamiento y la comercialización./.

VNA