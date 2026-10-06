Filipinas se enfrenta a un riesgo de sequía a nivel nacional

Manila (VNA) - Todas las provincias de Filipinas podrían verse afectadas por la sequía y condiciones de aridez en marzo de 2027, según el Departamento de Ciencia y Tecnología (DOST) del país.



En su pronóstico para el periodo de octubre de 2026 a marzo de 2027, la agencia científica estatal señaló que la sequía podría comenzar ya este mismo mes en algunas zonas y prolongarse hasta la última semana de marzo de 2027, según medios locales.



Se prevé que las condiciones de sequedad se extiendan gradualmente por todo el país, hasta alcanzar a la totalidad del territorio filipino en marzo del próximo año.



Por su parte, la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (PAGASA) también ha elaborado pronósticos mensuales de precipitaciones para el periodo comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.



Cabe destacar que, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, el DOST prevé precipitaciones considerablemente inferiores a lo normal en todo el país, lo que podría aumentar el riesgo de que se prolongue la sequía./.

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