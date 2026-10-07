Vietnam impulsa la diplomacia parlamentaria en la IPU-153

Pretoria (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, encabezó una delegación de alto nivel para asistir a la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-153) en Arusha, Tanzania.



La UIP-153 se celebra del 5 al 9 de octubre bajo el lema “Fortalecer la buena gobernanza y empoderar a las comunidades mediante la inclusión, la confianza y las oportunidades para todos”. Nguyen Hong Dien asistió a la sesión inaugural y los debates de alto nivel, centrados en la gobernanza global, el multilateralismo, la diplomacia parlamentaria y el papel de las comunidades en la respuesta a los desafíos comunes.



En el marco de la Asamblea, el vicepresidente parlamentario se reunió con el primer ministro de Tanzania, Mwigulu Nchemba; el presidente de la Cámara de Representantes de Malasia, Johari bin Abdul; el titular de la Cámara de Representantes de Australia, Milton Dick; el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Konstantin Kosache, y el vicepresidente del Consejo Nacional de Argelia, Mohammed Larbi Slimani.



En la reunión con el primer ministro tanzano, ambas partes acordaron impulsar la cooperación en telecomunicaciones, transformación digital, agricultura, riego, energía, minería, ciencia y tecnología e infraestructura.



Hong Dien propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y promover las negociaciones de acuerdos para fomentar y proteger las inversiones y evitar la doble imposición. También pidió seguir facilitando las operaciones de Halotel, empresa del Grupo Viettel, en Tanzania.





El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Hong Dien (extremo izquierdo), asiste a la 153.ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP-153) en Arusha, Tanzania. Foto: VNA

Con el presidente de la Cámara de Representantes de Malasia, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación parlamentaria y promover la unidad dentro de la ASEAN, el comercio intrarregional, la seguridad alimentaria y energética.



También destacaron la importancia de intensificar los intercambios entre jóvenes parlamentarios, diputadas y representantes de grupos étnicos minoritarios, así como la cooperación en el sector halal.



En la reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de Australia, Milton Dick, ambas partes valoraron la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia y el dinamismo de la cooperación económica y comercial.



Intercambiaron opiniones sobre la mejora del marco jurídico con miras a elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares y duplicar las inversiones en los próximos cinco años, además de facilitar las condiciones para la comunidad vietnamita en Australia.



Ambas partes acordaron continuar la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales y promover el multilateralismo, el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En la reunión con Konstantin Kosachev, ambas partes acordaron coordinar los preparativos para la visita a Vietnam de la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko, prevista para noviembre de 2026. La visita incluirá la firma y aplicación de acuerdos de cooperación entre los órganos parlamentarios y las localidades de ambos países.



Con Argelia, ambas partes acordaron impulsar la cooperación económica y comercial y apoyar a las empresas vietnamitas que invierten y operan en el país.



Nguyen Hong Dien propuso ampliar la cooperación en petróleo y gas, agricultura de alta tecnología, salud, ciencia y tecnología, así como promover las negociaciones de un acuerdo comercial.



También acordaron seguir apoyando las actividades del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PVN) en Argelia.



Durante la visita, el vicepresidente de la Asamblea Nacional se reunió con la Embajada de Vietnam en Tanzania. Reconoció los esfuerzos de la misión diplomática y pidió seguir consolidando la confianza política, fortalecer la diplomacia parlamentaria y promover su papel como puente para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como apoyar a las empresas vietnamitas en el país.



Según el programa, Hong Dien pronunciará hoy un discurso en el debate general de alto nivel de la UIP-153 y continuará sus reuniones con dirigentes de la UIP y representantes de los parlamentos de otros países./.