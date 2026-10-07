Autobuses eléctricos de VinFast llegarán a Estados Unidos

Hanoi (VNA) - La empresa automovilística vietnamita VinFast anunció que llevará autobuses eléctricos al mercado estadounidense mediante una cooperación con NexMove, con las primeras unidades previstas para entrar en circulación en el primer trimestre de 2028.



NexMove es una empresa conjunta de Transportation Management Services (TMS) y Zeem Solutions. Según el acuerdo, NexMove ofrecerá autobuses eléctricos VinFast a operadores de transporte bajo un modelo integral que incluye vehículos, sistemas de carga, mantenimiento y operación.



Antes de su explotación comercial, NexMove prevé instalar vehículos de prueba en la red de estaciones de carga de Zeem Solutions para que operadores de flotas y agencias de transporte público estadounidenses puedan evaluarlos directamente.



Los autobuses eléctricos de VinFast incorporan sistemas de seguridad basados en cámaras y radares, conectividad inteligente y soluciones de carga y mantenimiento. La empresa destaca además la capacidad de carga rápida, el uso de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), sistemas anticorrosión y la optimización del coste total de propiedad.



VinFast señala que unos dos mil autobuses eléctricos de su marca están actualmente en operación en Vietnam, experiencia que le ha permitido desarrollar capacidades de producción, operación y mantenimiento de flotas a gran escala. La empresa también está expandiendo sus servicios de autobuses eléctricos en Europa.



La cooperación con NexMove busca facilitar el acceso de VinFast al mercado estadounidense. TMS cuenta con más de 30 años de experiencia en planificación y operación del transporte de pasajeros, mientras Zeem Solutions desarrolla infraestructura de carga para vehículos comerciales eléctricos.



Sin embargo, antes de la explotación comercial, los autobuses deberán cumplir los requisitos de certificación y las normas estadounidenses. Según representantes de NexMove, las partes también estudian desarrollar capacidad de producción en Estados Unidos para cumplir los requisitos de la Administración Federal de Tránsito (FTA).



VinFast deberá competir además en un mercado con fabricantes y proveedores con amplia experiencia. En este contexto, la fiabilidad de los vehículos, el suministro de repuestos y la capacidad de mantenimiento a largo plazo serán factores clave.



NexMove aspira a garantizar una disponibilidad operativa de hasta el 97%, mientras Zeem Solutions señala que sus sistemas alcanzan más del 98%. La entrada en Estados Unidos constituirá así una nueva prueba para VinFast en materia de estándares, operación y servicios posventa en uno de los principales mercados automovilísticos del mundo./.

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