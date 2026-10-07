Vietnam ajusta la planificación del aeropuerto de Phu Quoc para APEC 2027

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Construcción de Vietnam ha aprobado el ajuste del Plan detallado del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, incorporando y modificando varias instalaciones para garantizar la seguridad y la organización de los servicios durante la Semana de Líderes Económicos del APEC 2027.



Según el plan, se añadirán y ajustarán algunos tramos de las vías de servicio dentro del aeropuerto. También se construirá una zona de estacionamiento para vehículos y equipos de servicio en tierra al este de la terminal VIP y de aviación general.



Para el período 2021-2030, el sistema de calles de rodaje se modificará mediante la prolongación de las calles de rodaje paralelas existentes en ambas direcciones, en coordinación con las pistas de aterrizaje y despegue.



El plan contempla nuevas calles de rodaje paralelas entre las dos pistas y al norte de la pista número 2, a unos 180 metros de su eje. También se añadirán calles de rodaje de conexión y calles de salida rápida.



Esta configuración se mantendrá estable hasta 2050 para garantizar una operación coordinada y aumentar la capacidad de servicio a las aeronaves.



En cuanto a las plataformas de estacionamiento, durante el período 2021-2030 se construirá una nueva plataforma frente a la terminal de pasajeros T2 y se ampliará la existente, con capacidad para unos 42 puestos de estacionamiento de aeronaves.



También se construirá una nueva plataforma en la zona situada entre la terminal T1 y la terminal VIP/aviación general, con unos 45 puestos. Después de 2030, las plataformas podrán seguir ampliándose en las áreas reservadas, en función de la demanda.



El plan también contempla una instalación de suministro de combustible de aviación al norte del aeropuerto, con una superficie de unas 7,2 hectáreas, y un área de unos 30,4 hectáreas para hangares de reparación y mantenimiento de aeronaves.



Asimismo, se incorporará una zona destinada a hoteles, comercio, servicios y oficinas de alquiler al sur del aeropuerto y al sur de la terminal VIP, con una superficie total de unas 51 hectáreas. Un centro de formación aeronáutica se ubicará en el área de reserva al norte, con una superficie de unas 12,6 hectáreas.



En materia de emergencias y rescate, el plan prevé construir una estación de servicios de emergencia y extinción de incendios de categoría IX, de acuerdo con la clasificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). También se reservarán unas 1,7 hectáreas para entrenamiento contra incendios y se establecerán zonas para la gestión de explosivos y artefactos sin detonar en ambos extremos de las pistas existentes.



Según el plan aprobado, la superficie total de terreno necesaria para el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc hasta 2050 será de unas 1.040,43 hectáreas. De esta superficie, 558,69 hectáreas estarán bajo gestión de la aviación civil, 62,98 hectáreas corresponderán al ámbito militar y 418,76 hectáreas serán de uso compartido.



El Ministerio de Construcción ha encargado a la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam coordinarse con el Comité Popular de la provincia de An Giang y las autoridades competentes para publicar, gestionar y ejecutar el plan de acuerdo con las normas vigentes.



El Comité Popular de An Giang será responsable de incorporar los contenidos a la planificación provincial, gestionar las superficies y alturas de seguridad aeronáutica y proteger las reservas de suelo, garantizando las necesidades de desarrollo del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc conforme al plan aprobado./.

VNA