Visita de premier vietnamita a Camboya dará nuevo impulso a la cooperación bilateral

Phnom Penh (VNA)- La visita oficial del primer ministro de Vietnam Le Minh Hung, a Camboya no solo contribuirá a consolidar la confianza política, fortalecer la cooperación económica, cultural y educativa y promover los intercambios pueblo a pueblo, sino que también generará un nuevo impulso para profundizar de manera sustancial y eficaz la cooperación bilateral, especialmente en materia de comercio, economía e inversión.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, afirmó que el viaje, previsto del 9 al 10 del corriente mes, será la primera visita bilateral al extranjero del primer ministro Le Minh Hung su calidad de jefe de Gobierno, lo que refleja claramente la gran importancia y la máxima prioridad que Vietnam concede a la consolidación y profundización de las relaciones con Camboya.



En un contexto internacional y regional marcado por cambios complejos e impredecibles, la visita reafirma la determinación de Vietnam y Camboya de contribuir conjuntamente a construir un entorno de paz, amistad, cooperación y desarrollo en la región, al tiempo que impulsan la cooperación bilateral en todos los ámbitos, subrayó.



Asimismo, expresó su confianza en que, durante las conversaciones y encuentros previstos, el primer ministro Le Minh Hung y los dirigentes camboyanos revisarán y resolverán las dificultades y cuestiones pendientes en los distintos ámbitos de cooperación, concretarán los compromisos y acuerdos alcanzados y definirán nuevas orientaciones y prioridades estratégicas para los nexos bilaterales en el próximo período.



Ambas partes deberán aprovechar al máximo la complementariedad de sus respectivas economías, con miras a alcanzar en el próximo período la meta de 20 mil millones de dólares en comercio bilateral, enfatizó.



Según el diplomático, en 2025 el intercambio comercial entre Vietnam y Camboya alcanzó un récord de 11,3 mil millones de dólares. En los primeros ocho meses de 2026, superó los 8,7 mil millones de dólares, un aumento del 8,3% respecto al mismo período del año anterior. Actualmente, Vietnam cuenta con 223 proyectos de inversión en Camboya, con un capital registrado total de casi 3,4 mil millones de dólares.



En el sector turístico, durante los primeros ocho meses de 2026, Vietnam se convirtió en el principal mercado emisor de turistas internacionales a Camboya, con más de 585.000 llegadas. Mientras tanto, el número de visitantes camboyanos en Vietnam en los primeros nueve meses del año alcanzó aproximadamente 630.000, lo que representa un aumento interanual del 40,5%, convirtiéndose así en el sexto mercado emisor más importante para Vietnam.



Estas cifras reflejan los lazos e intercambios cada vez más estrechos entre los pueblos de Vietnam y Camboya, evaluó el embajador.



Además, consideró que la visita del primer ministro Le Minh Hung no solo contribuirá a estrechar la conexión y complementariedad entre las dos economías, sino que también abrirá nuevas oportunidades para construir un ecosistema de integración económica más cabal entre Vietnam y Camboya.



Ambas partes trabajan por impulsar la conectividad de las infraestructuras de transporte. También otorgan prioridad al desarrollo de la infraestructura energética mediante la interconexión de los sistemas de transmisión eléctrica y la creación de mecanismos para el comercio de gasolina, petróleo y gas natural licuado (GNL), contribuyendo a satisfacer las necesidades de desarrollo y garantizar la seguridad energética de ambos países.



Más allá de la conectividad de las infraestructuras físicas, Vietnam y Camboya mantienen una coordinación cada vez más estrecha en sus políticas y estrategias de desarrollo. Al mismo tiempo, el rápido avance de la ciencia y la tecnología en el mundo exige que ambos países incrementen sus inversiones en investigación, lo que abre nuevas oportunidades para profundizar la cohesión bilateral.



El embajador manifestó su confianza de que esta visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Camboya constituirá un hito importante para convertir la confianza política bilateral en estrategias, compromisos y acciones concretas, sentando las bases para construir un ecosistema de integración económica cada vez más sólido e integral entre ambos países.



La diplomacia popular constituye también un sólido fundamento social y un vínculo natural y persistente de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera entre Vietnam y Camboya, comentó.



En un momento en que ambos países entran en una etapa decisiva de desarrollo, consideró especialmente importante el papel de las nuevas generaciones, incluidos los jóvenes, los intelectuales y los cuadros, en la continuidad de los lazos de amistad entre Vietnam y Camboya.



De acuerdo con el diplomático, la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya constituye un activo invaluable para ambos pueblos. Con la confianza, el entendimiento y el entusiasmo de la juventud, está convencido de que las nuevas generaciones de ambos países seguirán fortaleciendo y haciendo florecer esta relación especial, en beneficio de la paz, la estabilidad y la prosperidad de Vietnam y Camboya./.

VNA