Vietnam profundiza su cooperación con Laos y Camboya, afirma vicecanciller

Hanoi (VNA) - Las relaciones de Vietnam con Laos y Camboya han registrado avances positivos, con resultados cada vez más sustantivos y efectivos en diversos ámbitos, afirmó el viceministro vietnanita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong.



En una entrevista concedida a la prensa antes de las visitas oficiales del primer ministro Le Minh Hung a Laos, del 8 al 9 de octubre, y a Camboya, del 9 al 10 de octubre, el funcionario destacó la importancia de estos viajes y las perspectivas de las relaciones bilaterales con los dos países vecinos.



Según Manh Cuong, las visitas, realizadas por invitación del primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith, y del jefe del Gobierno de Camboya, Hun Manet, serán las primeras visitas oficiales del primer ministro vietnamita a los dos países. Ambas reafirman la gran importancia y la alta prioridad que Vietnam concede a sus relaciones con los dos países vecinos y se espera que contribuyan a profundizar la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, así como las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre Vietnam y Camboya, señaló.

Subrayó la importancia de mantener la paz y la estabilidad y fortalecer la cooperación con los países vecinos en un contexto de evolución compleja e impredecible a nivel regional y mundial, y señaló que las visitas tienen como objetivo impulsar la implementación de los acuerdos y compromisos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de los tres países.



En el caso de Laos, la visita tiene lugar apenas unos días después de que su Asamblea Nacional eligiera a Saleumxay Kommasith como primer ministro, lo que brinda una oportunidad para que Kommasith y su homólogo vietnamita dialoguen desde una etapa temprana sobre las orientaciones y medidas destinadas a fortalecer la cooperación entre los dos Gobiernos en el nuevo período.



En cuanto a Camboya, el viaje se produce cuatro meses después de la visita oficial de su primer ministro, Hun Manet, a Vietnam, y en un contexto en el que ambos países disponen de un amplio margen para seguir ampliando sus relaciones de cooperación, especialmente en materia de comercio, inversión y turismo.



Las visitas también contribuirán a fortalecer la amistad y los vínculos entre los pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, afirmó Nguyen Manh Cuong.



Durante su estancia, el primer ministro Le Minh Hung mantendrá conversaciones en profundidad con los dirigentes de alto nivel de Laos y Camboya sobre medidas concretas para promover la cooperación, especialmente en ámbitos prácticos que respondan a los intereses de cada país.



Al evaluar los avances recientes, Manh Cuong señaló que los lazos políticos entre Vietnam y Laos han seguido profundizándose. Tras los congresos de los Partidos de ambos países, el secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, realizó una visita de Estado a Vietnam, mientras que el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, efectuó una visita de Estado a Laos.



El viceministro destacó que el hecho de que los máximos dirigentes de ambos Partidos hayan elegido el país del otro como su primer destino en el extranjero refleja la prioridad especial que conceden a las relaciones bilaterales.



La cooperación en materia de defensa y seguridad sigue siendo un pilar importante, y ambos países coordinan estrechamente sus esfuerzos para mantener la estabilidad política, garantizar la seguridad y preservar la paz y la estabilidad a lo largo de su frontera común.



La cooperación económica también ha registrado avances positivos. El comercio bilateral alcanzó unos 3.000 millones de dólares en 2025, un 32% más que en 2024. Vietnam sigue figurando entre los mayores inversores extranjeros en Laos, con unos 300 proyectos y un capital registrado de alrededor de 7.040 millones de dólares. Ambos países buscan aprovechar mejor su potencial de cooperación, especialmente en conectividad de infraestructuras, energía, comercio e inversión.



La cooperación en educación y formación y los intercambios entre los pueblos también se han mantenido, con localidades de ambos países, especialmente las provincias fronterizas, organizando regularmente actividades de intercambio para fortalecer el entendimiento mutuo y los vínculos entre ambos pueblos.



En cuanto a Camboya, Manh Cuong señaló que la confianza política ha seguido fortaleciéndose mediante visitas mutuas periódicas de alto nivel. A través de estos contactos, ambas partes han continuado identificando ámbitos prioritarios de cooperación y buscando soluciones a las cuestiones emergentes.



La cooperación en materia de defensa y seguridad también se ha vuelto cada vez más efectiva, contribuyendo a garantizar la seguridad y el orden, así como a construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo compartido, añadió el funcionario.



Asimismo, señaló que el comercio, la inversión y el turismo son importantes motores de las relaciones entre Vietnam y Camboya. El comercio bilateral alcanzó 11.330 millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 11,7%. Actualmente, Vietnam cuenta con 223 proyectos de inversión en Camboya, por un valor de casi 3.400 millones de dólares, lo que convierte al país vecino en el segundo mayor destino de las inversiones vietnamitas en el extranjero.



Los dos países también han impulsado la cooperación en educación, cultura e intercambios entre los pueblos, especialmente entre los jóvenes.



Tanto con Laos como con Camboya, Vietnam mantiene una estrecha coordinación en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong, contribuyendo así a fortalecer la solidaridad y el papel central de la ASEAN.



El viceministro señaló que las visitas constituyen pasos concretos para implementar la política exterior adoptada en el XIV Congreso Nacional del Partido y las resoluciones estratégicas del Buró Político, todas las cuales conceden alta prioridad a las relaciones con Laos y Camboya.



La principal expectativa es que el Gobierno vietnamita alcance acuerdos con sus homólogos de Laos y Camboya sobre medidas concretas para aplicar de manera más efectiva los acuerdos y compromisos alcanzados por los dirigentes de alto nivel, especialmente en los ámbitos que requieren avances decisivos y resultados tangibles.



Las visitas también generarán un nuevo impulso a las asociaciones económicas, comerciales y de inversión, así como a la conectividad de infraestructuras tanto físicas como no materiales. Vietnam aspira a elevar el comercio bilateral con Laos a 10 mil millones de dólares y con Camboya a 20 mil millones de dólares, conforme a los objetivos establecidos por los dirigentes de los países, continuó.



Asimismo, se promoverá la cooperación en educación y formación, desarrollo de recursos humanos, ciencia y tecnología y otros ámbitos emergentes acordes con las necesidades de desarrollo de cada país, junto con el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos.



Las visitas servirán también como preparación práctica para importantes hitos de 2027, año en que Vietnam y Laos celebrarán el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos, mientras que Vietnam y Camboya conmemorarán el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



Manh Cuong expresó su confianza en que las visitas proporcionarán un nuevo impulso a la cooperación entre Vietnam y sus dos países vecinos, haciendo que las relaciones bilaterales sean cada vez más sustantivas y efectivas y contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región./.





VNA