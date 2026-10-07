Vietnam fortalece el Comité Nacional de cara al APEC 2027

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Pham Gia Tuc, presidente del Comité Nacional para el APEC 2027, firmó la Decisión N.º 149/QĐ-UBQGAPEC2027 sobre el refuerzo de la composición de dicho comité.



Según la decisión, el Comité Nacional para el APEC 2027 cuenta ahora con 27 miembros. Está presidido por el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc, mientras que el canciller Le Hoai Trung ocupa el cargo de vicepresidente. Los demás miembros son responsables de los distintos ministerios, sectores, organismos y administraciones locales competentes.



De conformidad con la Decisión N.º 1507/QĐ-TTg, emitida el 10 de julio de 2025, el Comité Nacional para el APEC 2027 tiene la función de asistir al Primer Ministro en la dirección, el impulso y la coordinación de las actividades de los subcomités y de la Secretaría, así como de las de los ministerios, sectores, localidades y organismos competentes, en el marco de la preparación y organización de las conferencias y actividades del Año del APEC 2027.



El Comité Nacional comprende cinco subcomités: el Subcomité de Contenidos, el de Instalaciones y Logística, el de Seguridad y Salud, el de Comunicación y Cultura, y el de Protocolo.



La Secretaría es el órgano permanente encargado de asistir al Comité Nacional. Bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, está dirigida directamente por el presidente del Comité Nacional y cuenta con representantes de la Oficina del Gobierno, y los ministerios de Seguridad Pública y de Industria y Comercio./.

VNA