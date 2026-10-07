Inauguran la 18.ª Conferencia Internacional sobre el Mar del Este

Hanoi (VNA) - La Academia Diplomática de Vietnam inauguró hoy en Hanoi la 18.ª Conferencia Internacional sobre el Mar del Este, bajo el tema “Competencia, conectividad y cooperación: el Mar del Este y el orden marítimo regional”, con la participación de cerca de 50 ponentes y unos 300 delegados de más de 30 países y territorios.



En la apertura, el director de la Academia Diplomática de Vietnam, Nguyen Hung Son, destacó que, tras 17 años, el evento se ha consolidado como uno de los foros regionales de referencia sobre asuntos marítimos, contribuyendo a promover una visión del Mar del Este como una preocupación común en favor de la paz, la estabilidad y el respeto del derecho internacional.



En un contexto marcado por cambios en la seguridad marítima, las interrupciones de las rutas de transporte, el cambio climático y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización y las infraestructuras de cables submarinos, los tres conceptos que articulan la conferencia están estrechamente vinculados. La competencia refleja intereses contrapuestos en materia de soberanía, jurisdicción y presencia estratégica; la conectividad destaca el papel del mar en los vínculos entre países y en la prosperidad regional, y la cooperación resulta indispensable para gestionar riesgos, prevenir incidentes, proteger infraestructuras esenciales y preservar el medio marino.



Nguyen Hung Son invitó a los participantes a centrarse en cuatro cuestiones: gestionar la competencia, proteger la conectividad, ampliar la cooperación en un contexto de incertidumbre y construir el Mar del Este como base de un orden marítimo regional estable.



También informó que la conferencia presentará la cuarta edición del Informe Anual sobre el Mar del Este y contará con la participación de jóvenes líderes y representantes de los Estados insulares del Pacífico.



En representación de la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, la viceministra Nguyen Thi Hoang Van señaló que los océanos han conectado durante siglos las economías, el comercio y la energía, pero que actualmente la seguridad, la economía, la tecnología y la geopolítica convergen en el mar a una escala e intensidad sin precedentes. La seguridad marítima mundial está pasando de centrarse en el control del espacio marítimo a la protección de sistemas, normas y conexiones.

La viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nguyen Thi Hoang Van, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Respecto al Mar del Este, afirmó que sigue siendo uno de los espacios marítimos más importantes del mundo, por su papel en las rutas comerciales y energéticas y en los medios de vida de millones de personas. Sin embargo, el aumento de las actividades marítimas y el desarrollo de nuevas capacidades y tecnologías están reduciendo la distancia entre un incidente y una crisis, lo que exige gestionar la competencia sin perder las condiciones para la cooperación.



La viceministra reafirmó que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 sigue siendo el marco jurídico integral para las actividades marítimas, y destacó el compromiso de la ASEAN y China de aplicar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y avanzar hacia una pronta conclusión de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz, sustancial y conforme con la UNCLOS 1982.



Al referirse a la Resolución 20-NQ/TW, de 28 de julio de 2026, sobre las orientaciones para construir y desarrollar Vietnam como una potencia marítima, Nguyen Thi Hoang Van subrayó que esta refleja una visión basada en el desarrollo sostenible, la autosuficiencia, la resiliencia y la cooperación internacional.



Señaló cuatro prioridades: mantener la UNCLOS 1982 como base para la solución pacífica de las disputas, proteger las principales rutas marítimas internacionales, reforzar la resiliencia de las infraestructuras marítimas esenciales y gestionar los riesgos ampliando los espacios de cooperación en ámbitos de interés común.



“El mar ha conectado nuestra región durante siglos. Nuestra responsabilidad hoy es garantizar que siga conectándonos en lugar de separarnos. Vietnam está dispuesto a cooperar con los Estados miembros de la ASEAN y todos los socios para construir una región marítima pacífica, estable, resiliente y próspera”, afirmó.



En una sesión especial, el viceministro de Relaciones Exteriores y jefe de la Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (SOM ASEAN) de Filipinas, Leo M. Herrera-Lim, afirmó que la UNCLOS 1982 y el Laudo Arbitral sobre el Mar del Este de 2016 constituyen bases jurídicas para proteger los derechos soberanos y la libertad de navegación de los Estados ribereños.



Tras valorar la elevación de las relaciones entre Vietnam y Filipinas a una Asociación Estratégica Reforzada y la cooperación humanitaria en búsqueda y rescate marítimo, destacó la necesidad de reforzar la resiliencia de las infraestructuras esenciales y se comprometió a trabajar con la ASEAN para concluir este año unas negociaciones sustanciales sobre el COC.



Por su parte, el teniente general Derek A. Macaulay, representante militar superior de Canadá para la región del Indo-Pacífico, afirmó que su país apoya la solución pacífica de las disputas sobre la base de la UNCLOS 1982 y la aplicación de la DOC para reducir los riesgos derivados de incidentes inesperados en el mar.



En línea con ello, la viceministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Michelle Chan, reafirmó el carácter definitivo y jurídicamente vinculante del Laudo Arbitral de 2016 y señaló que Canberra implementa el Programa de Asociación Marítima del Sudeste Asiático para ayudar a los países a fortalecer sus capacidades de seguridad marítima y conocimiento de los océanos.



La conferencia se celebra los días 7 y 8 de octubre y aborda aspectos de seguridad, jurídicos y económicos de los asuntos marítimos. La primera jornada analiza los cambios en el equilibrio de poder, la modernización de las fuerzas marítimas y los medios no tripulados, así como los efectos de las interrupciones en el estrecho de Ormuz sobre la seguridad energética y los costos del transporte marítimo regional.



También se examinan los riesgos de ciberseguridad para puertos, transporte marítimo, sistemas de navegación y plataformas de datos, además de la protección de los cables submarinos.



La segunda jornada profundizará en el papel de la UNCLOS 1982, los mecanismos liderados por la ASEAN para avanzar en las negociaciones del COC, la aplicación del Acuerdo BBNJ, conocido como Tratado de Alta Mar, y el fortalecimiento de la resiliencia de los puertos y las comunidades costeras.



El programa concluirá con una sesión de debate de jóvenes líderes, centrada en propuestas de políticas concretas para promover un orden marítimo basado en la cooperación sostenible./.