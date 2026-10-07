Fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, dependiente del Ministerio de Defensa, celebró una ceremonia de ofrenda de incienso y de informe de méritos ante el Presidente Ho Chi Minh con motivo del regreso al país de los oficiales y soldados del Hospital de Campaña No.7 de nivel 2, tras cumplir su misión en Sudán del Sur.



En la ceremonia, el mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento, destacó que Vietnam considera el despliegue de fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas no solo como una tarea de diplomacia de defensa, sino también como una responsabilidad política que refleja la política exterior de paz, independencia, autodeterminación, proactividad e integración internacional activa del Partido, el Estado y el Ejército Popular de Vietnam.



Señaló que cada oficial y miembro del personal que participa en estas misiones lleva consigo la imagen de la Patria, las tradiciones del Ejército Popular de Vietnam y las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh sobre el espíritu humanitario y la responsabilidad hacia las personas.



Cada acción de los miembros del hospital, grande o pequeña, contribuye a mostrar a la comunidad internacional la imagen de un Vietnam amante de la paz y responsable, así como la de un Ejército forjado en la guerra que valora la paz y está dispuesto a contribuir a su mantenimiento y ayudar a las personas, enfatizó.



En nombre de la dirección del Departamento, Manh Thang reconoció y elogió el sentido de responsabilidad, la solidaridad, los esfuerzos y los logros de este cuerpo durante su misión en Sudán del Sur. Afirmó que sus resultados son una muestra concreta de la firmeza, capacidad profesional y dedicación de los médicos militares vietnamitas.



En la ceremonia, el teniente coronel Tran Duc Tai, director del hospital, informó al Presidente Ho Chi Minh sobre los resultados de la misión. Durante su mandato, la unidad mantuvo su firmeza política, observó estrictamente la disciplina, promovió la solidaridad, superó las dificultades y cumplió las tareas asignadas. Atendió a más de 2.200 pacientes y realizó más de 30 intervenciones quirúrgicas de emergencia complejas, garantizando su seguridad y eficacia.



Además de sus tareas médicas, el hospital realizó actividades de apoyo a las comunidades locales y fomentó la solidaridad y cooperación con otras fuerzas de la misión, contribuyendo a difundir la imagen de los militares vietnamitas como profesionales responsables y humanitarios.



Esta unidad inició oficialmente su misión en Sudán del Sur en septiembre de 2025 y regresó a Vietnam a finales del pasado septiembre. Estaba integrada por 63 oficiales y miembros del personal procedentes de distintas unidades de las fuerzas armadas populares de Vietnam./.

VNA