Visita de premier vietnamita estrechará solidaridad con Camboya

Phnom Penh (VNA) - La próxima visita a Camboya del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, será un acontecimiento de gran trascendencia y generará resultados significativos, contribuyendo a consolidar y estrechar aún más los lazos tradicionales de amistad, solidaridad y hermandad entre los dos pueblos, afirmó el doctor So Naro, ministro delegado adscrito al Primer Ministro de Camboya, encargado de los asuntos relacionados con la ASEAN.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el funcionario dijo que esta será la primera visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Camboya desde que asumió el cargo. En un contexto en que las relaciones entre ambos países avanzan de manera fructífera, la visita representa un nuevo avance y da continuidad a los frecuentes intercambios de visitas de alto nivel entre los dirigentes de ambas naciones.



Por tal motivo, la visita del premier vietnamita reviste una gran importancia. Constituye una oportunidad para consolidar y ampliar las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera entre ambos países en la nueva etapa de desarrollo. Asimismo, contribuirá a concretar las orientaciones estratégicas acordadas por los altos dirigentes de ambos Partidos durante la reunión de febrero de 2026. Además, ambos países se preparan para conmemorar en 2027 el 60º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.



Según So Naro, al realizar el balance de 2025, se puede apreciar avances muy significativos en la cooperación bilateral. Vietnam se convirtió en el principal mercado emisor internacional de turistas hacia Camboya, con más de 1,2 millones de llegadas. El comercio bilateral superó los 11,3 mil millones de dólares, lo que permitió a Vietnam mantener su posición como tercer socio comercial de Camboya.



En materia de inversión, las empresas vietnamitas han desarrollado hasta la fecha alrededor de 104 proyectos en Camboya, con un capital registrado total superior a 3,2 mil millones de dólares.



Durante la visita, está previsto que los dirigentes de ambos Gobiernos debatan medidas para acelerar la interconexión de las infraestructuras de transporte. Uno de los proyectos clave es la autopista Phnom Penh-Bavet, que se conectará con la ruta Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai, completando así la red de autopistas entre Phnom Penh y Ciudad Ho Chi Minh. También se abordará la ampliación de las conexiones terrestres y fluviales y el aumento de la frecuencia de los vuelos entre ambos países.



La puerta fronteriza internacional de Khanh Binh, en la provincia de An Giang, desempeña un papel crucial en la conexión comercial entre Vietnam y Camboya. (Foto: VNA)



En el ámbito económico y comercial, ambas partes tratarán la simplificación de los procedimientos para el transporte transfronterizo de mercancías, con el objetivo de reducir los tiempos y costos logísticos. Asimismo, promoverán la interconexión de las redes de transmisión eléctrica de Camboya, Vietnam y Laos, contribuyendo a la futura red eléctrica regional de la ASEAN, y reforzarán la cooperación turística entre las tres naciones bajo el lema “Tres países - Un destino”.



Los vínculos bilaterales continúan creciendo año tras año en comercio, inversión y turismo. Anteriormente, el primer ministro camboyano, Hun Manet, expresó su confianza en que el comercio bilateral alcance próximamente la meta de 20 mil millones de dólares.



En lo que respecta a las cuestiones fronterizas, So Naro reveló que ambas partes seguirán negociando para abordar la demarcación del 16% restante de la frontera común, con el fin de completar pronto todos los trabajos concernientes entre los dos países.



También está previsto que durante la visita ambas partes firmen varios memorandos de entendimiento que actualmente están siendo preparados y perfeccionados por los organismos competentes de los dos países.



El ministro consideró que la juventud constituye la fuerza que dará continuidad y el futuro equipo dirigente de ambos países. Por ello, un profundo conocimiento de las lecciones de la historia, así como de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad duradera, permitirá a las nuevas generaciones continuar preservando, cultivando y haciendo prosperar los tradicionales lazos de amistad entre Camboya y Vietnam.



Reiteró que en 2027 los dos países conmemorarán el 60º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, lo que será una excelente oportunidad para educar a las nuevas generaciones de ambas naciones sobre la importancia estratégica de la amistad tradicional y la ayuda mutua entre los pueblos de Camboya y Vietnam./.