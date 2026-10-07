Vietnam y Camboya buscan convertir la amistad tradicional en un motor de desarrollo

Phnom Penh (VNA) - La próxima visita oficial a Camboya del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, será una oportunidad para reforzar la confianza política, intensificar los contactos de alto nivel y concretar los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países.



Así lo afirmó el coronel Tran Van Thong, vicepresidente de la Junta de Enlace y miembro permanente del Comité Central de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, en una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre las perspectivas de las relaciones entre ambos países.



Según Tran Van Thong, la visita se produce en un momento en que las relaciones bilaterales mantienen un desarrollo positivo, integral y cada vez más profundo.



Vietnam concede gran importancia y una alta prioridad a sus relaciones con Camboya y desea seguir construyendo una relación de buena vecindad, amistad tradicional y cooperación integral y sostenibilidad duradera.



La confianza política continúa fortaleciéndose, mientras la cooperación en defensa y seguridad sigue siendo un pilar fundamental. Al mismo tiempo, se amplían los vínculos en economía, comercio, inversión, turismo, educación, cultura, salud e intercambio entre los pueblos.



Durante la visita a Vietnam del primer ministro camboyano Hun Manet, en junio de 2026, ambos países acordaron impulsar una conectividad más efectiva, con el objetivo de transformar la “amistad tradicional” en un “motor de desarrollo” y la “cercanía histórica” en una “cercanía estratégica”.



A juicio de Tran Van Thong, la próxima visita del primer ministro Le Minh Hung contribuirá a consolidar las bases de la relación bilateral y abrirá una nueva etapa de cooperación más concreta y eficaz, centrada en los intereses de los pueblos y las empresas de ambos países.



La cooperación económica, comercial y de inversión será uno de los principales temas de la visita. Según el coronel, existe todavía un amplio margen para impulsar nuevos avances.



En 2025, el comercio bilateral alcanzó unos 11,33 mil millones de dólares, un aumento del 11,7% respecto a 2024. En los primeros ocho meses de 2026, llegó a 8,67 mil millones de dólares, un aumento del 8,3% interanual. Ambos países se han fijado como meta elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares en los próximos años.



Para lograrlo, según Van Thong, será necesario mejorar la conexión de las infraestructuras de transporte y logística, especialmente las rutas transfronterizas, los pasos fronterizos y los centros logísticos.



También se requiere facilitar el comercio fronterizo mediante la simplificación de los procedimientos, el despacho aduanero electrónico, el desarrollo de almacenes y cadenas de frío y el uso de pagos digitales.



Al mismo tiempo, ambos países deben avanzar del intercambio de mercancías hacia una mayor integración en producción, procesamiento, logística y distribución, creando cadenas de valor complementarias entre las dos economías.



En cuanto a las relaciones entre los pueblos, Van Thong las considera un “vínculo blando” de gran vitalidad y permanencia, además de una base social importante para las relaciones bilaterales.



En los últimos años, la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya ha organizado numerosas actividades de intercambio, visitas de delegaciones, educación sobre la historia y las tradiciones, asistencia social y cooperación entre localidades.



En 2026, la Asociación seguirá ampliando los intercambios entre los pueblos y las visitas de delegaciones, además de organizar foros empresariales, poner en marcha el programa “Sembrar las semillas de la amistad” y reforzar las actividades sociales y de educación tradicional, especialmente entre los jóvenes.



La Asociación prevé también apadrinar a unos 100 estudiantes camboyanos en Vietnam durante este año.



Van Thong subrayó que transmitir a las nuevas generaciones la historia de solidaridad y apoyo mutuo entre ambos pueblos tiene una importancia estratégica a largo plazo.



Además de apoyar a los estudiantes camboyanos, propuso ampliar los intercambios entre jóvenes y universitarios, organizar concursos sobre la historia y la cultura de ambos países, promover el contacto entre universidades y realizar visitas a lugares históricos.



De esta manera, las nuevas generaciones podrán comprender y valorar mejor la historia común y, al mismo tiempo, asumir el papel de continuadoras de la amistad entre Vietnam y Camboya.



El funcionario expresó su esperanza de que la visita del primer ministro Le Minh Hung dé un nuevo impulso a las relaciones Vietnam-Camboya, favoreciendo una cooperación cada vez más concreta, eficaz y sostenible.



Ambos países están llamados a seguir reforzando la confianza política y ampliando la cooperación en comercio, inversión, infraestructuras, logística y cadenas de suministro, al tiempo que intensifican los intercambios entre sus pueblos.



Desde la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, Van Thong afirmó que la organización está dispuesta a seguir actuando como puente entre ambos pueblos y contribuir a convertir los acuerdos alcanzados por los dirigentes en proyectos y programas de cooperación concretos.



Con una amistad construida a lo largo de generaciones y el compromiso de los pueblos de ambos países, Vietnam y Camboya seguirán fortaleciendo sus vínculos y contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo de la región./.

VNA