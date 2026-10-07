Viaje de trabajo a Laos del premier vietnamita tiene gran significado histórico, según canciller

Vientiane (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, realizará una visita oficial a Laos del 8 al 9 de octubre por invitación de su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, en su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Laos antes de la visita, el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavan Phomvihane, destacó la importancia especial del viaje, al señalar que la elección de Laos como primer destino extranjero del jefe del Gobierno vietnamita refleja la especial atención concedida a las relaciones entre ambos países.



Según Thongsavan Phomvihane, la visita tiene lugar en un momento importante, cuando Laos y Vietnam comienzan a implementar las resoluciones de sus respectivos congresos nacionales del Partido y ambos países están adoptando nuevas orientaciones de desarrollo. Constituye, por tanto, una oportunidad para elevar la cooperación bilateral a una nueva etapa.



Durante la visita, ambas partes prevén firmar e intercambiar más de 10 documentos de cooperación en diversos ámbitos. Estos acuerdos proporcionarán una base jurídica y política para impulsar programas concretos y contribuirán a preparar la 49.ª reunión del Comité Intergubernamental sobre Cooperación Bilateral Laos-Vietnam, prevista para principios de 2027.



Asimismo, se celebrará el Foro de Promoción de Inversiones Laos-Vietnam, con la participación de unos mil representantes de organismos estatales y empresas de ambos países, con el objetivo de conectar las necesidades y potencialidades de cooperación con proyectos concretos.



El viceprimer ministro y canciller laosiano señaló que Laos espera lograr avances importantes en la cooperación económica, comercial y de inversión, centrándose en tres pilares: conectividad de infraestructura y transporte, promoción del comercio y la inversión bilatera, y cooperación en energía, educación y turismo.



En materia de infraestructura, ambos países acelerarán proyectos estratégicos de carreteras, ferrocarriles, energía y suministro de combustibles, con el objetivo de mejorar la conectividad de Laos con la región y reducir los costos de producción y transporte.



En comercio e inversión, Laos busca atraer más inversiones vietnamitas, especialmente en energías limpias, agricultura de alta tecnología, minería y procesamiento profundo, además de eliminar obstáculos al comercio fronterizo para alcanzar los objetivos de intercambio acordados por los dirigentes de ambos países.



En energía, educación y turismo, las dos partes promoverán el intercambio y la compraventa de energía, la construcción de centros educativos conjuntos y el modelo turístico “Un viaje, dos destinos” para atraer turistas internacionales y mejorar el ingreso para ambos pueblos.



Thongsavan Phomvihane también propuso tres líneas de acción: acelerar la conectividad económica y las infraestructuras estratégicas; adoptar una gestión “rápida, cercana a la realidad, eficiente y sustancial”, resolviendo oportunamente las dificultades de las empresas; y reforzar los intercambios entre los jóvenes mediante la cooperación educativa y cultural.



Señaló además que Laos abandonará oficialmente a finales de 2026 la categoría de País Menos Adelantado (LDC), con un período de transición de tres años, de 2026 a 2029. En este contexto, pidió a los países amigos, especialmente a Vietnam, mantener el apoyo y la cooperación para que Laos afronte esta etapa de manera estable y sostenible.



Afirmó finalmente que la visita del primer ministro Le Minh Hung contribuirá a las actividades del Año de la Solidaridad y la Amistad Laos-Vietnam, Vietnam-Laos 2027, con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países./.

VNA