Ciudad de Hai Phong acelera transformación en centro logístico internacional

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Hai Phong busca pasar de un tradicional punto de despacho aduanero a un polo logístico integrado, competitivo y conectado con la región y el mundo, apoyado en el desarrollo portuario, las infraestructuras multimodales y los recursos humanos cualificados.



Una ubicación estratégica



En los primeros nueve meses de 2026, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de Hai Phong creció un 12,08%, la tercera tasa más alta del país y la mayor de los últimos seis años. Las exportaciones alcanzaron unos 43,72 mil millones de dólares y las importaciones, 34,98 mil millones, mientras los puertos movilizaron unos 156,3 millones de toneladas de mercancías.



El Puerto Hoang Dieu-Chua Ve, perteneciente a la Corporación Portuaria de Hai Phong y fundado en 1874, mantiene un papel importante en la manipulación de mercancías generales, graneles y contenedores nacionales. En los primeros nueve meses, sus ingresos aumentaron más del 27% y sus beneficios un 245% interanual.



Según su director, Tran Luu Phuong, la capacidad para manejar acero, maquinaria, equipos y cargas sobredimensionadas resulta especialmente importante ante el desarrollo industrial y de infraestructuras de la ciudad. El puerto seguirá aprovechando estas ventajas y su ubicación para participar en las cadenas de suministro del norte.



Hacia un polo logístico integrado



Hai Phong cuenta con más de 50 terminales portuarias, entre ellas seis operativas en Lach Huyen, uno de los mayores puertos de aguas profundas del norte de Vietnam. La ciudad también avanza en la digitalización portuaria, aunque persisten limitaciones: el transporte por carretera representa más del 80% del total, las conexiones ferroviarias y por vías navegables son reducidas y los centros logísticos y sistemas de datos aún están fragmentados.



Para superar estos obstáculos, el Departamento de Industria y Comercio ha propuesto el modelo “Dos polos - Un eje - Un cinturón”. El primer polo, en Lach Huyen-Dinh Vu, será un centro logístico portuario internacional, de contenedores, zona de libre comercio y puerto inteligente. El segundo, en Nam Do Son, estará orientado al transbordo, la energía y los servicios marítimos, con una superficie prevista de 2.500-3.000 hectáreas hasta 2035.



Ambos estarán conectados con el interior mediante un eje logístico multimodal, cuyo principal enlace será la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, además de las autopistas Hanoi-Hai Phong y costera, las vías navegables interiores y la red aérea Cat Bi-Gia Binh. El cinturón logístico y de energía verde incluirá puertos secos, almacenes y depósitos de distribución, junto con energías renovables para los puertos y la industria.



Los recursos humanos, un factor clave



Los expertos consideran que el desarrollo de la economía marítima requiere personal capaz de dominar las nuevas tecnologías y cumplir las normas internacionales.



Tran Van Thuan, vicerrector de la Universidad Marítima de Vietnam, propuso políticas de apoyo a la formación en ramas marítimas esenciales, así como mecanismos para atraer expertos y facilitar la participación de especialistas empresariales en la enseñanza y las prácticas.



También pidió adaptar la legislación al desarrollo de los puertos y la logística inteligentes, la automatización y las energías limpias, con mecanismos para probar nuevas tecnologías y garantizar el intercambio seguro de datos.



Durante un encuentro con los votantes a finales de septiembre, el secretario del Comité del Partido de Hai Phong y jefe de la delegación de diputados de la Asamblea Nacional de la ciudad, Le Ngoc Chau, informó que la localidad seguirá coordinándose con organismos centrales, centros de formación y empresas para formar y atraer personal cualificado, en consonancia con las necesidades del mercado laboral y el desarrollo de la economía marítima./.

VNA