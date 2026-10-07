Turismo MICE pasa del “lugar” a la “experiencia” para elevar su valor económico

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con nuevas condiciones tras la fusión, Ciudad Ho Chi Minh busca transformar el turismo MICE (de reuniones, incentivos, congresos y eventos) de un modelo centrado en atraer visitantes a otro basado en experiencias integrales, con el objetivo de prolongar las estancias, elevar el gasto y aumentar el valor económico generado por cada grupo.



Esta orientación contribuye a implementar la Resolución 26-NQ/TW, del 22 de agosto de 2026, sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave.



Desbloquear la coordinación



Según el Departamento de Turismo municipal, la Resolución 26-NQ/TW exige mejorar la coordinación y avanzar de la captación de visitantes hacia la creación de mercados y el fortalecimiento de la competitividad del destino MICE.



La Resolución 62/2025/NQ-HDND del Consejo Popular establece una política de apoyo para atraer grupos vinculados a congresos, conferencias y exposiciones combinados con actividades turísticas, y sirve de base para el desarrollo de la vertiente MICE hasta 2030, con visión hacia 2045.



El Programa de Turismo MICE 2022-2025 contribuyó a crear mecanismos de coordinación entre organismos públicos, asociaciones y empresas para atraer y atender a estos visitantes. Hong Thu Mai, de Saigontourist, informó que la empresa atendió a 30.409 visitantes vietnamitas, con una facturación de unos 4,03 millones de dólares, y a 1.718 extranjeros, con ingresos de unos 433 mil dólares.



La empresa puede recibir grupos de hasta 1.400 personas y basa su estrategia en el turismo verde y sostenible, las experiencias personalizadas vinculadas a la cultura y el patrimonio y la transformación digital.



La urbe, sin embargo, afronta la falta de grandes centros de exposiciones multifuncionales, la congestión del tráfico y las fluctuaciones de las tarifas aéreas. El sector turístico plantea aplicar incentivos según el tamaño de los grupos, procedimientos administrativos de ventanilla única en línea, mayor promoción internacional y un grupo de trabajo MICE, además de reforzar la conexión regional, especialmente con Dong Nai.



Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo, señaló que, además del número de grupos y visitantes, el MICE debe centrarse en el valor económico generado. La ciudad priorizará la infraestructura, la captación de congresos, exposiciones y eventos internacionales de alto valor y la calidad del ecosistema MICE.



Del “lugar” a la “experiencia”



Ciudad Ho Chi Minh dispone de recursos complementarios para el MICE, desde instalaciones para congresos, comercio y servicios hasta una sólida base industrial, turismo marítimo, ecoturismo y productos de experiencias.

Área de experiencias culturales en el Museo de Cerámica Minh Long, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Los visitantes MICE ya no buscan sólo alojamiento y espacios para reuniones, sino programas integrales que incluyan gastronomía, transporte, actividades de team building, galas y visitas, cada vez más personalizados y con mayor aplicación de tecnología y criterios ambientales.



Las empresas del sector identifican como principales obstáculos la falta de coordinación, la presión sobre los precios, los recursos humanos, la infraestructura y la competitividad. Por ello, la urbe busca pasar de servicios ofrecidos por separado a productos y paquetes integrales capaces de prolongar la estancia y elevar el gasto.



Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, señaló que desarrollar el turismo MICE también significa conectar visitantes, capital, conocimiento y oportunidades de negocio. La ciudad integrará este segmento en su estrategia de desarrollo económico y de servicios y priorizará eventos relacionados con finanzas, tecnología, innovación, logística, salud, educación, industria y economía marítima.



Asimismo, reforzará la investigación de mercado, seleccionará eventos objetivo, preparará candidaturas para acogerlos y estrechará vínculos con asociaciones y organizadores internacionales.



El objetivo no es simplemente atraer más visitantes MICE, sino aumentar el valor generado por este segmento. Para ello, Ciudad Ho Chi Minh busca construir un ecosistema sólido y profesional, capaz de conectar recursos y acoger eventos de gran escala y alto valor./.